Pressemeldung

Als Ihr Spezialist für Heizungsersatzteile bieten wir aktuell die Suntec Service-Pumpe zu einem Aktionspreis an!

Die universell einsetzbare Servicepumpe mit Druckentlastungsventil. Sie dient daher als Ersatzpumpe für Ölbrennerpumpen mit gleicher Leistung und Anschlüssen – sowohl mit und ohne LE-Funktion!

Sie sind linkslaufend und rechtslaufend (Bei Ölbrennerpumpen erfolgt die Angabe der Drehrichtung und des Düsenausgangs immer auf die Welle schauend!) erhältlich und ersetzen die Suntec Pumpen AS 47, ASV 47, AL 35, ALV 35, ALE 35, ALEV 35.

Daten im Überblick:

Düsenausgang rechts oder links, Magnetventil stromlos geschlossen, B10-tauglich (Mischung aus: Heizöl + 10 % Bio-Brennstoffen, gemäß DIN V 51603-6). Wellendurchmesser 8 mm. Halsdurchmesser 32 mm. Welle 2-flächig. Öldruck 4-25 bar. Zu- und Rücklauf G 1/4", Düsenausgänge G1⁄ 8 ". Bypass-Stopfen für Zweistrang-Installation in der Rücklaufleitung eingesetzt. Für Einstrangbetrieb Bypass-Stopfen bitte entfernen.

Jetzt im Shop ansehen und zum Aktionspreis einkaufen: Zu den Suntec Ölbrenner-Servicepumpen

Kennen Sie schon die zweistufige Servicepumpe von Suntec?

Mit der ATUV-Pumpe können die meisten Zweistufenpumpen des Marktes ersetzt werden, darunter der größte Teil der SUNTEC AT245-, AT2V45-, ATE245-, ATE2V45-Pumpen. Die ATUV kann auch die Pumpen AT255-, AT2V55-, ATE255-, ATE2V55-Pumpen mit einer Düse bis zum 5 GPH, ersetzen. Sie ist mit einem Magnetventil für einen schnellen Abschluss der Düsenleitung und einem integrierten Druckentlastungsventil der Düsenleitung ausgerüstet. Sie hat zwei alternative Düsenausgänge.

Sprich, sie ist ein echter Problemlöser! Jetzt kennenlernen: Zur ATUV 2-stufigen Servicepumpe

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Der aktuelle Katalog 2019/2020! Sie wollen ihn? Dann geht’s hier zur Katalogbestellung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

