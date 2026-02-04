04.02.2026  Pressemeldung Alle News von HARGASSNER

HARGASSNER: Stückholz Eco-Box

Hargassner bietet für alle, die ihren Heizraum oder ihr Brennstofflager nicht im Gebäude unterbringen können, verschiedene – zum Teil mobile – Heizmodule bzw. Heizzentralen an. Dies gilt auch für Stückholz.

Egal ob Eco-Box, Heizmodul oder Powerbox: Die Heizcontainer von Hargassner sind kompakte Raumwunder und bieten erstklassige Lösungen für externe Heizanlagen sowie zusätzlichen Lagerraum.

Eco-Box – top Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Eco-Box ist ein einstöckiges Heizmodul und ideal für Neubauten oder Sanierungen ohne Keller. Sie bietet Platz für einen Heizkessel, z. B. für Stückholz (20 – 600 kW) sowie für ein zugehöriges Scheitholz-Lager. Auch Pelletheizungs-Lösungen sind möglich. Für landwirtschaftliche Betriebe kann die Eco-Box zudem als Trocknungssystem für Getreide oder Futtermittel eingesetzt werden (Powerbox).

Individuelle Designvarianten

Zusätzlich lassen sich in der Eco-Box Gartenzubehör, Sportgeräte, Fahrräder, Autozubehör oder sogar eine kleine Werkstatt unterbringen. Das alles in einer temperierten Umgebung mit bis zu 17 m² zusätzlicher Stellfläche – ganz ohne weitere Bauarbeiten am Bestandsgebäude. Ein Rolltor ermöglicht mit nur einem Handgriff einen komfortablen und großzügigen Zugang.

Einfache Montage und schnelle Lieferung

Dank der Fertigsystembauteile werden die Heizcontainer von Hargassner schnell geliefert und aufgestellt. Bei Bedarf lassen sie sich in vielen Fällen problemlos erweitern. Darüber hinaus überzeugen sie durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile:

  • keine Planungs- und Statik-Kosten
  • fix kalkulierbare Baukosten
  • geringster Bauaufwand
  • genauer Ablauf und Lieferzeit
  • alle Einreichunterlagen abholbereit
  • gesamte Projektierung aus einer Hand
  • Heiz- und Lagerraum bleibt versetzbar - z. B. bei Firmenerweiterung 
  • Lieferung & einfache Montage mit einem Fahrzeug!
  • Stückholzkessel von 20 bis 60 kW
  • Pelletsanlagen von 6 bis 50 kW
  • und vieles mehr

Mehr dazu

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
