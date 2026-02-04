Egal ob Eco-Box, Heizmodul oder Powerbox: Die Heizcontainer von Hargassner sind kompakte Raumwunder und bieten erstklassige Lösungen für externe Heizanlagen sowie zusätzlichen Lagerraum.



Eco-Box – top Preis-Leistungs-Verhältnis



Die Eco-Box ist ein einstöckiges Heizmodul und ideal für Neubauten oder Sanierungen ohne Keller. Sie bietet Platz für einen Heizkessel, z. B. für Stückholz (20 – 600 kW) sowie für ein zugehöriges Scheitholz-Lager. Auch Pelletheizungs-Lösungen sind möglich. Für landwirtschaftliche Betriebe kann die Eco-Box zudem als Trocknungssystem für Getreide oder Futtermittel eingesetzt werden (Powerbox).



Individuelle Designvarianten



Zusätzlich lassen sich in der Eco-Box Gartenzubehör, Sportgeräte, Fahrräder, Autozubehör oder sogar eine kleine Werkstatt unterbringen. Das alles in einer temperierten Umgebung mit bis zu 17 m² zusätzlicher Stellfläche – ganz ohne weitere Bauarbeiten am Bestandsgebäude. Ein Rolltor ermöglicht mit nur einem Handgriff einen komfortablen und großzügigen Zugang.



Einfache Montage und schnelle Lieferung



Dank der Fertigsystembauteile werden die Heizcontainer von Hargassner schnell geliefert und aufgestellt. Bei Bedarf lassen sie sich in vielen Fällen problemlos erweitern. Darüber hinaus überzeugen sie durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile:

keine Planungs- und Statik-Kosten

fix kalkulierbare Baukosten

geringster Bauaufwand

genauer Ablauf und Lieferzeit

alle Einreichunterlagen abholbereit

gesamte Projektierung aus einer Hand

Heiz- und Lagerraum bleibt versetzbar - z. B. bei Firmenerweiterung

Lieferung & einfache Montage mit einem Fahrzeug!

Stückholzkessel von 20 bis 60 kW

Pelletsanlagen von 6 bis 50 kW

und vieles mehr

Mehr dazu