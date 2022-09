Studentisches Wohnen auf hohem Niveau: So soll der Campus Westend in Bielefeld nach Fertigstellung der Außenanlagen aussehen. Bildquelle: Stopfel Architekten BDA Bielefeld

Studentisches Wohnen ist beengt, unattraktiv und von minderer Qualität? Ein Vorurteil, mit dem der „Campus Westend“ in Bielefeld gründlich aufräumt: Das von der Campus Westend GmbH, ein Joint Venture der ortsansässigen Bautra GmbH und Borchard Group, errichtete Areal mit 398 Wohneinheiten für 510 Studenten zeigt, wie modernes studentisches Leben und Wohnen weitab vom Klischee der Studentenbude realisiert werden kann – mit hochwertiger Ausstattung, zeitgemäßem Wohnkomfort und zu bezahlbaren Mietpreisen. Wie dieser Spagat gelingt, lässt sich am Beispiel der großformatigen Duschen erklären, die mit Duschwannen und intelligenten Installationslösungen von Bette gebaut wurden.

Der neu errichtete „Campus Westend“ befindet sich verkehrsgünstig gelegen in unmittelbarer Nähe von Universität und Fachhochschule im Bielefelder Westen und besteht aus sechs mehrgeschossigen Gebäuden. Studierende können sich hier in schicke 1-Zimmer-Wohnungen, 2-Zimmer-Duplex-Appartements oder 4-Zimmer-WGs einmieten, die zwischen 25 und 115 Quadratmetern Wohnfläche bieten und im Industrial Style mit Marken-Designermöbeln teilmöbliert und mit modernen Markenküchen ausgestattet sind. Die Appartements im Erdgeschoss sind mit Terrassen versehen, Wohnungen im Obergeschoss teilweise mit Balkonen, die einen attraktiven Blick auf den parkähnlichen Innenhof versprechen.

Vermietet werden die stylischen Wohnungen vom Immobilienmakler Engel & Völkers aus Bielefeld. In der studentengerechten Pauschalmiete sind alle Nebenkosten wie beispielsweise Warmwasser, Strom, Fernwärme-Heizung, Internet und Hausmeister bereits enthalten. Zum Rundum-Sorglos-Paket gehören auch Transponder statt Schlüssel, die Möglichkeit Fahrradboxen und Außenstellplätze anzumieten, gemeinschaftliche Waschküchen, großflächige Rooftops sowie Coworking Spaces.

Komfortabler Duschbereich statt studentische Nasszelle

Dass die Wohnungen komfortabel und großzügig angelegt sind, zeigt sich auch beim Blick in die Badezimmer – in den 4-Zimmer-WGs gibt es sogar gleich zwei davon. Die helle, freundliche Gestaltung mit hochwertiger Keramik, großen, warmen Fliesen und vor allem einer großformatigen, superflachen Duschwanne erzeugt ein Ambiente, das sich von herkömmlichen studentischen Nasszellen angenehm abhebt. Wie trotz hochwertiger Ausstattung dennoch kostendeckend gebaut und günstig vermietet werden kann, lässt sich am Beispiel des Duschplatzes gut erklären.

Wertbeständiges Material

Für die über 400 Duschen haben die Entwurfsverfasser von Stopfel Architekten BDA aus Bielefeld weiße BetteUltra Duschwannen im Format 170 x 80 cm gewählt. Für die studentischen Bewohner bedeutet das viel Bewegungsfreiheit und gutes, zeitgenössisches Design unter der Dusche. Der glasierte Titan-Stahl der Duschwannen ist äußerst robust, verzeiht zum Beispiel auch Nagellack, Kerzenwachs oder Haarfärbemittel und bleibt selbst nach vielen Mieterwechseln dauerhaft schön – nicht umsonst gewährt Hersteller Bette 30 Jahre Garantie auf das Material. Die Duschwanne muss also selbst bei großzügigen Renovierungsintervallen nur in Extremfällen vorzeitig ausgetauscht werden – so viel Wertbeständigkeit spart auf lange Sicht Kosten.

Kostensparende Installation

Um schon den Bauablauf budgetgerecht zu optimieren, haben die Planer Stopfel Architekten BDA und das ausführende Unternehmen, die Friedrich Reitemeier GmbH aus Vlotho, beim Einbau der Duschwannen auf eine clevere Kombination von Installationslösungen von Bette gesetzt: Durch das Ensemble aus Installationsbox EasyConnect, Minimum Wannenträger und Duschwanne lassen sich Planungssicherheit und Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich erhöhen und dabei Kosten senken, denn die Zahl der Arbeitsschritte bei der Installation sowie Reibungsverluste bei der Zusammenarbeit der Gewerke werden erheblich reduziert. Die Zeit- und Kostenersparnis beträgt bis zu 25 Prozent.

Erreicht wird das durch ein hohes Maß an Vorfertigung und intelligente Lösungen im Detail. Die Installationsbox Easy Connect ist die Plug-and-Play-Lösung für den sicheren Anschluss von Duschwannen (und Badewannen). Alle notwendigen Bauteile für die Herstellung des Ablaufs sind ab Werk in der Installationsbox vorkonfektioniert und müssen nur noch mit der Abwasserleitung verbunden werden. Anschließend wird die wasserdichte Box direkt in den Bodenaufbau eingearbeitet und mit der mitgelieferten Dichtmanschette normkonform in die Verbundabdichtung integriert. Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtband ist nicht mehr notwendig. Die Duschwanne selbst wurde mit dem Minimum Wannenträger bei Bette vorkonfektioniert und dann einfach auf den Estrich aufgeklebt – eine praxisnahe und zudem schalldämmende Lösung, mit der viele Badeinheiten innerhalb von kurzer Zeit fertiggestellt werden konnten.

Einfache Wartung und Pflege

Wartungsfreundlich und damit kostensparend ist auch der Ablauf der Dusche. Dank EasyConnect kann er jederzeit einfach auf Undichtigkeiten überprüft werden, dazu muss lediglich die Bette Solid Ablaufgarnitur der Dusche abgeschraubt werden, was einen prüfenden Blick in das Innere der Installationsbox erlaubt.

Mit der BetteSolid Ablaufgarnitur entschärft Bette zudem eine weitere Problemstelle von Duschen in Mietobjekten, denn Haare und Schmutz können hier nicht mehr im Ablauf oder im dahinter liegenden Rohrsegment verfangen und werden einfach mit dem Wasser weggespült. Für den Betreiber heißt das weniger Wartungsaufwand sowie weniger Auseinandersetzungen und Ärger mit den Bewohnern. Und die Studierenden? Die freuen sich, dass ihre Dusche cool aussieht und einfach sauber zu halten ist.