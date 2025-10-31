Der HEXAGON, mit bis zu 72 kWh, optimiert den Eigenverbrauch in privaten und kleineren gewerblichen Bauten. Bild: ATEC GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf, NAEXT GmbH, Enerparc AG

Im Fokus stehen nachhaltige Energiespeicherkonzepte, die passgenau auf das jeweilige Objekt zugeschnitten werden. Dazu kooperiert ATEC mit der NAEXT GmbH aus Seevetal. Sie hat die zwei Batteriespeicher Hexagon und Quadragon entwickelt, die fast ausschließlich gebrauchte Hochvolt-Akkus aus Elektrofahrzeugen enthalten.

Das zweite Leben der Hochleistungsbatterien verringert den Ressourcenverbrauch stark. Nach intensiver Prüfung werden sie Teil neuer Produkte. Zusammen mit der eigens entwickelten Software stehen Privatpersonen und Unternehmen Stromspeicher für zwei Bereiche zur Verfügung: Der kleinere HEXAGON optimiert den Eigenverbrauch, der größere QUADRAGON kompensiert den Nachtstrom in Energieerzeugungsanlagen und eignet sich für gewerbliche bzw. industrielle Anwendungen.

Das Modell HEXAGON punktet mit den integrierten Funktionen wie Inselfähigkeit, EV-Charging, Cloud-Anbindung oder Nulleinspeisung. Zudem lässt sich ein E-Auto direkt und ohne Wallbox laden. Bis zu 72 kWh Kapazität und maximal 22 kW Dauerleistung sind nur einige der relevanten Features.

Der QUADRAGON optimiert unter anderem den Betrieb von Solarparks, BHKW oder Windenergieanlagen. Das Speichersystem vermeidet den Bezug von Strom aus dem Netz und kann je nach Bedarf Mehr- oder Mindermengen der verkauften Energie ausgleichen. Angegeben wird eine Kapazität bis zu 648 kWh, größere Projekte sind bereits in Planung. Außerdem lassen sich kundenspezifische Lösungen realisieren.

Beide Speicher werden betriebsbereit geliefert. Selbst ein QUADRAGON ist an nur einem Tag installiert, inklusive Fundament. Auch der QUADRAGON besitzt eine integrierte Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge. Angepasst an seine Größe lädt er mit einer Leistung von 120 kW DC.

Weitere Informationen über die neue Produktsparte sind auf der ATEC-Webseite zu finden.