Strategischer Einkäufer – Fachhandel SHK (m/w/d)
ID: SHK25036
Einsatzort
Raum Darmstadt
Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:
- Organisation und Leitung von Konditions- und Preisverhandlungen mit Lieferanten
- Analyse und Aufbereitung von Lieferantendaten zur Optimierung der Beschaffungsprozesse
- Ausbau und Pflege eines leistungsstarken internationalen Lieferantenpools
- Sicherung und Ausbau der führenden Marktposition durch ein gewinnorientiertes Einkaufsmanagement
- Konsequente Marktrecherche und Ermittlung von Einkaufspotentialen
- Aktive Mitgestaltung von unternehmerischen Prozessen, besonders im Hinblick auf Digitalisierung, Automatisierung und Change
- Stärkung und Positionierung der Vertriebsmarke
- Kommunikation und Koordination zwischen Lieferanten und unserem Kunden
- Teilnahme an Messeveranstaltungen
Ihr Qualifikationsprofil:
- Technische oder kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt auf Vertriebs- und Einkaufskenntnisse im SHK-Umfeld
- Hohe Affinität und Knowhow für das Sortiment Heizung / Kälte
- Berufserfahrung im 3- oder 2-stufigen Vertriebsweg sind wünschenswert
- Reisebereitschaft im überregionalen Umfeld
- Vertriebsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter Lieferantenorientierung
- Zielstrebigkeit, Eigeninitiative, Loyalität, Abschlusssicherheit
- Souveränes Auftreten, Teamplayer
- Sicherer Umgang mit Office Anwendungen sowie CRM
- Erfahrung im Export und gute Englischkenntnisse sind ein Plus – aber keine Bedingung
- Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
Das Unternehmen bietet:
- Vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben in einem Unternehmen, das durch seine Vielfalt, Dynamik, Innovationskraft und Flexibilität besticht.
- Attraktive und leistungsgerechte Vergütung, 30 Tage Urlaub sowie flexible Arbeitszeiten
- Ein neutraler PKW für die private Nutzung sowie Home-Office Ausstattung
- Attraktive Entwicklungschancen sowie persönliche und technische Weiterbildungsmöglichkeiten
- Eine durchweg positive Arbeits- und Teamatmosphäre in einem dynamischen Umfeld.
Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:
- Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)
- Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)
- Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)
- Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)
Senden Sie uns bitte diese Unterlagen auf die Mailadresse Bewerbermanagement bewerbung(at)resus-consult.de mit Verweis auf die Stellen ID zu und Sie erhalten verbindlich und zeitnah Rückmeldung nebst unseren Datenschutzbestimmungen.
Haben wir Ihr Interesse wecken können?
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Dohrmann für das Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik (Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | TGA | Installation) gern jederzeit zur Verfügung Tel. +49.2241.240922.56
Disclaimer: Zur verbesserten Lesbarkeit haben wir hier nur eine Geschlechtsform verwendet. Da wir konform mit AGG und Gleichberechtigungsgesetz handeln, sind natürlich alle Geschlechtsformen ganz neutral angesprochen - Alter, Herkunft usw. sind keine Entscheidungsmerkmale.