Als führender Online-Fachhandel im SHK-Umfeld ist unser Kunde seit vielen Jahren als einer der aktiven Marktteilnehmer bekannt und bietet hier aufgrund seines breiten und tiefen sofort verfügbaren Sortiments eine hohe Kundenzufriedenheit. Dank seiner leistungsstarken Vertriebsmannschaft im Innendienst, kundengerechten Lösungen, kurzen Entscheidungswegen sowie schnellen und zuverlässigen Lieferungen wurde das Unternehmen hierfür mehrfach ausgezeichnet.

Strategischer Einkäufer – Fachhandel SHK (m/w/d)

Einsatzort

Raum Darmstadt

Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:

Organisation und Leitung von Konditions- und Preisverhandlungen mit Lieferanten

Analyse und Aufbereitung von Lieferantendaten zur Optimierung der Beschaffungsprozesse

Ausbau und Pflege eines leistungsstarken internationalen Lieferantenpools

Sicherung und Ausbau der führenden Marktposition durch ein gewinnorientiertes Einkaufsmanagement

Konsequente Marktrecherche und Ermittlung von Einkaufspotentialen

Aktive Mitgestaltung von unternehmerischen Prozessen, besonders im Hinblick auf Digitalisierung, Automatisierung und Change

Stärkung und Positionierung der Vertriebsmarke

Kommunikation und Koordination zwischen Lieferanten und unserem Kunden

Teilnahme an Messeveranstaltungen

Ihr Qualifikationsprofil:

Technische oder kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt auf Vertriebs- und Einkaufskenntnisse im SHK-Umfeld

Hohe Affinität und Knowhow für das Sortiment Heizung / Kälte

Berufserfahrung im 3- oder 2-stufigen Vertriebsweg sind wünschenswert

Reisebereitschaft im überregionalen Umfeld

Vertriebsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter Lieferantenorientierung

Zielstrebigkeit, Eigeninitiative, Loyalität, Abschlusssicherheit

Souveränes Auftreten, Teamplayer

Sicherer Umgang mit Office Anwendungen sowie CRM

Erfahrung im Export und gute Englischkenntnisse sind ein Plus – aber keine Bedingung

Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Das Unternehmen bietet:

Vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben in einem Unternehmen, das durch seine Vielfalt, Dynamik, Innovationskraft und Flexibilität besticht.

Attraktive und leistungsgerechte Vergütung, 30 Tage Urlaub sowie flexible Arbeitszeiten

Ein neutraler PKW für die private Nutzung sowie Home-Office Ausstattung

Attraktive Entwicklungschancen sowie persönliche und technische Weiterbildungsmöglichkeiten

Eine durchweg positive Arbeits- und Teamatmosphäre in einem dynamischen Umfeld.

Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:

Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)

Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)

Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)

Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)

