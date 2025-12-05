05.12.2025  Pressemeldung Alle News von tesa nie wieder bohren

Strategische Neuausrichtung: tesa SE fokussiert sich bei Badezimmeraccessoires auf das B2C-Geschäft

tesa SE richtet seine Organisationsstruktur neu aus und konzentriert sich im Bereich Badezimmeraccessoires künftig auf das B2C-Geschäft. Im Fokus stehen innovative Badaccessoires zum Kleben, die eine Montage ganz ohne Bohren ermöglichen – von Handtuchhaltern über Kosmetikspiegel bis hin zu kompletten Dusch-Sets.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wird das Direktkundengeschäft unter „tesa nie wieder bohren“ (tnwb) sowie die Produktion am Standort Hanau eingestellt.

Die Entscheidung zur Schließung des Produktionsstandorts „tnwb“ wurde nach einem mehrmonatigen, sorgfältigen Prüfprozess getroffen. Trotz des großen Engagements aller Mitarbeitenden konnte der Standort aufgrund der bestehenden organisatorischen Strukturen nicht wirtschaftlich nachhaltig weiterentwickelt werden.

Mit diesen Maßnahmen stellt tesa SE die langfristige Zukunftsfähigkeit der Produkte sicher und gewährleistet deren zuverlässige Verfügbarkeit für B2C-Kunden und Handelspartner.

tesa nie wieder bohren GmbH
tesa nie wieder bohren GmbH
Margarete-von-Wrangell-Str. 22
63457 Hanau
Deutschland
Telefon:  06181 - 6767-0
Ein tesa® Unternehmen
www.niewiederbohren.com
