War ein solch anspruchsvoller Eingriff in die Bausubstanz bisher immer mit großem Zeitaufwand, einer Menge Bau­schutt und sehr hohen Kosten verbunden, gelingt mit dem SISTEMS BACKPACKER ab sofort eine besonders einfache, kosteneffiziente und schnelle Strangsanierung. Darüber hinaus löst die intelligente Moduleinheit bestehende Brandschutzherausforderun­gen älterer Gebäudeschächte. Während in diesen meist der notwendige Bauraum für Brandschutzmaßnahmen nach heutigen Vorschriften und technischen Standards fehlt, verlaufen beim SISTEMS BACKPACKER alle Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb der Gebäudehülle. Die Moduleinheit unterliegt somit nicht den Brandschutzvorschriften des Gebäudes. Entsprechende Maßnahmen gemäß den Anforderungen derjeweiligen Gebäudeklasse verhindern einen Brandüberschlag über den SISTEMS BACKPACKER.

EFFIZIENZ AUF DER BAUSTELLE

Der SISTEMS BACKPACKER lässt sich für zahlreiche Gebäude realisieren. Das Fachhandwerk installiert die Moduleinheit einfach an der Außenfassade, also an der Gebäudehülle. Ein tiefgreifender Eingriff in die Bausubstanz entfällt, stattdessen lässt sich die zukunftsweisende Systemlösung unabhängig vom Ist-Zustand des zu sanierenden Gebäudes einsetzen. Somit können Wartung, Reparatur, Überprüfung oder auch notwendige Brandbekämpfungsmaßnahmen auf besonders einfache Art und Weise von außen erfolgen. Da der SISTEMS BACKPACKER jederzeit für das Fachpersonal zugänglich ist, müssen Mieter nicht mehr um Einlass in ihre Wohnung gebeten werden.

RICHTIG AUFGESETZT

Der SISTEMS BACKPACKER bündelt verschiedene Haustechnikbauteile in einer Einheit: Von Abwasser- und Frischwasserleitungen sowie der Wärmeversorgung und kontrol­lierter Wohnraumlüftung bis hin zu Stromleitungen. Dank der Flexibilität des SISTEMS BACKPACKER lassen sich viele Ver- und Entsorgungsaufgaben einzeln oder in Kombi­nation realisieren. Mehrstöckige Gebäude strangsaniert das Fachhandwerk durch den ab Werk bereits komplett vorkonfektionierten SISTEMS BACKPACKER innerhalb eines Tages. Zeitaufwändige Vorausplanungen und die Koordination einzelner Gewerke wie sie für solch aufwendige Eingriffe üblich sind, entfallen. Jede Gebäudeetage erhält eine Moduleinheit, die je nach Bedarf aufgestockt wird. Ist beispielsweise eine Strangsanie­rung für fünf Etagen vorgesehen, ordnet SISTEMS demnach fünf BACKPACKER Modu­leinheiten übereinander an und koppelt diese im Handumdrehen.