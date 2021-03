Es ist ein Rückzugsort inmitten schönster Umgebung in Deutschlands Norden. Die aus dem 19. Jahrhundert stammende Blomenburg wird von einer weitläufigen Parkanlage umgeben. Fernab vom Trubel des Alltags. Sie bietet 69 hochwertig eingerichtete, geräumige Einzelzimmer und Suiten. Die modernen Bäder, ausgestattet mit KEUCO Badeinrichtungen, ergänzen das abgestimmte Interieurdesign. Hier können sich die Gäste in stilvollem Ambiente in Ruhe und ungestört der seelischen Regeneration widmen.

Die aufwändige Restaurierung des Bauwerks wurde auf die historische Bedeutung und die spezielle Nutzung der Blomenburg abgestimmt. Der Neubau mit seinen großzügigen Glasfassaden wurde unter dem Burgberg angesiedelt und beherbergt die Gästezimmer. Als Bindeglied zwischen Neubau und historischer Bausubstanz fügt sich der rund 800 qm große Spa- und Poolbereich in die Topographie des Burgbergs ein. Die historischen Gebäude um den Burghof werden für gesellschaftliche Zwecke, Medical-Fitness, Gesundes Leben und Achtsamkeitstraining von Körper, Geist und Seele genutzt. Die exklusive Gestaltung der Innenräume steht dem prachtvollen Äußeren in nichts nach.



Edle Materialien und luxuriöse Einrichtungsgegenstände schaffen in den Gästezimmern den idealen Rahmen für Erholung und Entspannung. In dem Zuhause auf Zeit bietet die KEUCO Ausstattung in den Bädern den Gästen genügend Stauraum für ihre persönlichen Pflegeprodukte. Die X-LINE Badeinrichtung in zurückhaltendem Trüffel hat neben dem Waschtischunterbau und dem Hochschrank mit seitlich angeordnetem Regal einen Lichtspiegel mit Rahmen als Ablagefläche. Ausgestattet mit perfektem Licht werden auch fensterlose Bäder zu hellen, freundlichen Räumen. Die integrierte Spiegelheizung sorgt für einen beschlagfreien Blick in den Spiegel auch nach der heißen, entspannenden Dusche.

Designstarke IXMO Armaturen bieten mit intuitiver Bedienung hier die entsprechende Temperatur. Abgerundet mit hochwertigen Accessoires ist die Badgestaltung stimmig und passt zum hochwertigen Konzept des Hauses.