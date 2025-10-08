Stilvoll und Platzsparend – Die Walk-In Schiebetür von GEO
Das klare Sicherheitsglas und die dezenten Profile in Schwarz oder Silberglanz schaffen ein luftiges Raumgefühl. Diese Kombination ist ideal für moderne Badarchitektur mit begrenztem Platzangebot.
Technik & Komfort
Mit einem robusten Rollenlauf, reversibler Montage und einer verstellbaren Strebe bis 1 m bietet die Walk-In Schiebetür maximale Flexibilität. Die überlappenden Glaselemente ermöglichen eine Gesamtbreite bis zu 1210 mm. Demnach ist Sie perfekt für individuelle Einbausituationen.
- Platzsparendes Design: Schiebetür für maximalen Spielraum.
- Breitenflexibilität: Überlappende Gläser ermöglichen einen Verstellbereich von 1000–1210 mm.
- Design-Optionen: Erhältlich in stilvollem Silberglanz oder modernem Schwarz.
- Hochwertige Materialien: 8 mm starkes Sicherheitsglas und robuster Rollenlauf.
- Einfache Montage: Mit reversiblem Anschlag und schneller Installation.