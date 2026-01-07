Die Neue Walk-In Schiebetür von GEO vereint minimalistisches Design mit Eleganz.

Das klare Sicherheitsglas und die dezenten Profile in Schwarz oder Silberglanz schaffen ein luftiges Raumgefühl. Diese Kombination ist ideal für moderne Badarchitektur mit begrenztem Platzangebot.

Technik & Komfort



Mit einem robusten Rollenlauf, reversibler Montage und einer verstellbaren Strebe bis 1 m bietet die Walk-In Schiebetür maximale Flexibilität. Die überlappenden Glaselemente ermöglichen eine Gesamtbreite bis zu 1210 mm. Demnach ist Sie perfekt für individuelle Einbausituationen.

Highlights auf einen Blick: