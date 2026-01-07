07.01.2026  Pressemeldung Alle News von GEO

Stilvoll und Platzsparend – Die Walk-In Schiebetür von GEO

Die Neue Walk-In Schiebetür von GEO vereint minimalistisches Design mit Eleganz.

Das klare Sicherheitsglas und die dezenten Profile in Schwarz oder Silberglanz schaffen ein luftiges Raumgefühl. Diese Kombination ist ideal für moderne Badarchitektur mit begrenztem Platzangebot.

Technik & Komfort


Mit einem robusten Rollenlauf, reversibler Montage und einer verstellbaren Strebe bis 1 m bietet die Walk-In Schiebetür maximale Flexibilität. Die überlappenden Glaselemente ermöglichen eine Gesamtbreite bis zu 1210 mm. Demnach ist Sie perfekt für individuelle Einbausituationen.

 

Highlights auf einen Blick:

  • Platzsparendes Design: Schiebetür für maximalen Spielraum.
  • Breitenflexibilität: Überlappende Gläser ermöglichen einen Verstellbereich von 1000–1210 mm.
  • Design-Optionen: Erhältlich in stilvollem Silberglanz oder modernem Schwarz.
  • Hochwertige Materialien: 8 mm starkes Sicherheitsglas und robuster Rollenlauf.
  • Einfache Montage: Mit reversiblem Anschlag und schneller Installation.
Duschwände, Acryl-Tassen u. Wannen
Duschwände, Acryl-Tassen u. Wannen
GEO Produkte GmbH
Friedrichsfelder Straße 27
68723 Schwetzingen
Deutschland
Telefon:  06202 - 2093-0
www.geoprodukte.com
