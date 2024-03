Architekten, Planer und Investoren können damit eine technisch anspruchsvolle Design-Lösung verwirklichen, die sich perfekt in die Fassadengestaltung einfügt und eine ästhetisch ansprechende Alternative zu einfachen Wetterschutzgittern darstellt. Dabei ist optische Vielfalt Trumpf: Der Luftdurchlass kann in allen Farben gemäß der RAL-Karte bestellt und so exakt auf die Fassadenfarbgebung abgestimmt werden.

Der neue Fassaden-Kombi-Luftdurchlass ergänzt die dezentralen Lüftungsgeräte DEX3060 mit 600 m³/h, DEX3090 mit 900 m³/h und DEX3120 mit 1455 m³/h Luftleistung. Der speziell auf diese Geräteserie angepasste Anschlussdurchmesser, gleicher Achsabstand zur Kanalanschlussbox und Flexibilität in den Maßen bieten eine individuelle Lösung für Lüftungsprojekte beispielsweise in Schulen, Kindertagesstätten, Konferenz- und Tagungsbereichen. Außenluft und Fortluft sind in nur einem Produkt direkt in der Außenfassade integriert. Die klare Trennung beider Bereiche senkt das Bypassrisiko auf ein Minimum und sorgt für optimale Lüftungsleistung.

Der neue Fassaden-Kombi-Luftdurchlass besteht aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahlblech in einer Dicke von 1,0 bis 1,5 mm und hält somit auch anspruchsvollen Bedingungen stand.

EXHAUSTO bietet als Zubehör eine Kanalanschluss-Box an – die CONBOX. Sie realisiert den seitlichen Kanalanschluss des DEX-Gerätes bei der Montage an Innenwänden, wenn Außen- und Fortluft weder über Dach nach oben, noch direkt nach hinten durch die Wand geführt werden können. Die CONBOX leitet entweder die Außenluft nach rechts oder die Fortluft links hinter dem Gerät nach außen zur Fassade.

Als optische Einheit mit dem DEX-Gerät verfügt die CONBOX über eine separate nach unten aufklappbare Wartungstür. Das kompakte Gehäuse aus korrosionsbeständigem, mit Aluzink beschichtetem Stahlblech wird standardmäßig weißlackiert geliefert (RAL 9003). Die Dämmung entspricht der Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501.

Weitere Informationen finden Sie im Flyer.