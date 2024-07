The Peninsula ist eine der exklusivsten Adressen Londons. Zu sehen ist der begrünte Innenhof, der mit Blauregen, Efeu und japanischem Ahorn bepflanzt ist. Copyright & Fotografie: Will Pryce

Seit fast einem Jahrhundert steht The Peninsula für exquisiten Luxus an den schönsten Orten der Welt. Das gilt auch für den ersten und jüngsten Ableger der Marke im Vereinigten Königreich: Mit eleganter Britishness und einem spektakulären Blick auf drei royale Parks sowie dem Buckingham Palace in der Nachbarschaft ist das neu errichtete 5-Sterne-Hotel eine der prestigeträchtigsten Adressen Londons. Armaturen von Dornbracht finden sich in allen Zimmern und den öffentlichen Bereichen.

Debüt in der Themsenmetropole

Unmittelbar neben dem Hyde Park Corner und Wellington Arch gelegen, führt der zwölfte Ableger der berühmten Hongkonger Hotelmarke Gäste in den altehrwürdigen Stadtteil Belgravia, dessen Straßen gesäumt sind von eleganten Stadthäusern und Botschaften. Die geschichtssatte Umgebung spiegelt sich auch in der Gestaltung des Neubaus wider, der vom zuständigen Studio Hopkins Architects nach Vorbild des Palazzo Farnese in Rom entworfen wurde. Die Fassaden bestehen aus Portland-Stein, während fein geschwungene, mit Bronze umrahmte Fensterfronten die subtile Präsenz des Gebäudes unterstreichen. Im Innern öffnet sich eine imposante Lobby mit hohen Decken zum Hyde Park hin, während der große Innenhof ein Gefühl von Ruhe und Privatheit vermittelt.

Britisches Kunsthandwerk im Zentrum

Das Hotel verfügt über 190 Zimmer und Suiten, mehrere Fine-Dining-Restaurants und einen großzügigen, luxuriösen Spa-Bereich. Stararchitekt Peter Marino wählte dazu ein lichtdurchflutetes, an den Stil britischer Herrenhäuser angelehntes Designkonzept: Maßgefertigte Möbel, sorgfältig ausgewählte Vorhänge und Teppiche, dunkles Mahagoniholz sowie zahlreiche Originalkunstwerke lassen ein Ambiente entstehen, das trotz aller opulenten Details behaglich und vertraut wirkt. Unterstützt wurde Marino durch führende britische Kunsthandwerker und über 40 Kunstschaffende der Royal Drawing School.

Dazu passend: Produkte von Dornbracht an der Wanne und in der Dusche. Diese wurden individuell auf die Gegebenheiten vor Ort und die Wünsche des Hotels zugeschnitten. Copyright & Fotografie: Will Pryce

Mondänes Flair in den Badezimmern

Wie die Zimmer und Suiten verbreiten auch die Bäder das mondäne Flair eines Grandhotels. Heller, mit lehmfarbenen Adern durchzogener Onyx bedeckt die Wände, ergänzt von Mosaikböden aus Naturstein, großen Spiegeln und Chromelementen. Designarmaturen von Dornbracht sind wesentlicher Bestandteil des Interiorkonzepts. Madison in Platin mit ihrer unvergänglichen, historisch-nostalgischen Form weckt beispielsweise Assoziationen an die Grandezza der Jahrhundertwende. Auch in den öffentlichen Bereichen, etwa dem Spa-Behandlungsraum und den Umkleiden, setzte Peter Marino auf Dornbracht-Produkte.

Auch im großzügigen Spa-Bereich finden sich Dornbracht-Armaturen. Rechts zu sehen: Meta in Chrom als Wandarmatur in einem mahagonigetäfelten Behandlungsraum. Auch hier wurde der Griff mit einer klassischen Rot-Blau-Kennzeichnung versehen. Copyright & Fotografie: Will Pryce

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com und unter www.peninsula.com.