Effizient, klimaschonend, äußerst leise und besonders für die Modernisierung geeignet – das ist die Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A. Und sie ist die beste ihrer Art: Aus dem jetzt veröffentlichten Test der Stiftung Warentest ging die innovative Wärmepumpe als eindeutiger Testsieger mit der Gesamtnote “GUT” (2,1) hervor.

Bestes Ergebnis bei Energieeffizienz und Umwelteigenschaften

Bei dem wichtigen Bewertungskriterium “Energieeffizienz und Umwelt­eigenschaften im Heiz­betrieb” erreichte die Vitocal 250-A ebenfalls das beste Ergebnis (“GUT” bzw. 2,1). Als einziges von allen getesteten Geräten lag ihr Stromverbrauch unter 5000 kWh im Jahr (ermittelt anhand eines Beispielhauses mit 140 m² Wohnfläche und einem jährlichen Wärmebedarf von 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter). Da die Wärmepumpe zudem mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) betrieben wird, profitiert auch der Klimaschutz von diesem Gerät. Mit dem besonders niedrigen GWP100 (Global Warming Potential) von 0,02 (gemäß IPPC AR6) ist R290 eines der umweltschonendsten Kältemittel.

Flüsterleise im Voll- und Teillastbetrieb

Ein dickes Plus erhielt die Vitocal 250-A auch für ihren besonders leisen Betrieb des Außengeräts. Der Ventilator ist schalloptimiert und arbeitet mit einer intelligenten Drehzahlsteuerung, die für eine wesentliche Minderung des Luftschalls im Voll- und Teillastbetrieb sorgt. Dank der aufwändigen Entwicklungsarbeiten im Viessmann Schalllabor, einem der modernsten Schalllabore Europas, arbeiten Ventilator und Verdichter der Wärmepumpe kaum wahrnehmbar leise. Deshalb zählt die Vitocal 250-A mit 30 dB(A) im geräuschreduzierten Betrieb und in vier Metern Abstand zu den leisesten ihrer Art. Damit lassen sich die Außeneinheiten problemlos auch in Gebieten mit dichter Bebauung oder nahe der Grundstücksgrenze aufstellen.

Note 1,6 für die einfache Handhabung

Ob Montage und Inbetriebnahme oder Bedienung am Gerät bzw. per ViCare App – die einfache und unkomplizierte Handhabung des Geräts benoteten die Tester sogar mit einer 1,6. Für eine deutliche Zeitersparnis bei der Montage der neuen Wärmepumpen sorgt ihre patentierte Hydraulik Hydro AutoControl. Damit passen sich die Geräte bei der Modernisierung an nahezu alle vorhandenen Heizungssysteme an. Zeitaufwändige Installationsarbeiten, wie sie bei anderen Wärmepumpen erforderlich sind, entfallen. Auch das ist ein Riesenvorteil für die Viessmann Fachpartner aus dem Handwerk.

Das Betriebssystem Viessmann One Base verbindet die Wärmepumpe nahtlos mit digitalen und physischen Serviceangeboten mit höchstem Qualitätsanspruch. So ist die komfortable Bedienung durch die Betreiber:in per Smartphone und ViCare App ebenso möglich wie die einfache Inbetriebnahme, umfassendes Anlagenmonitoring und die laufende Fernwartung mit dem Servicetool ViGuide durch den Fachbetrieb. Marktpartner sparen damit nicht nur viel Zeit, ihre Kunden freuen sich über höchsten Komfort, höchste Sicherheit und Energieeffizienz sowie ein umfassendes Serviceangebot rund um ihre Anlagen. Außerdem ermöglicht Viessmann One Base die nahtlose Kommunikation mit dem Stromspeicher Vitocharge VX3 und der Photovoltaikanlage. Diese Komponenten ermöglichen den Betrieb der Wärmepumpe über weite Teile des Tages mit kostengünstigem selbst erzeugtem Strom.

Energy Management macht Verbrauch und Kosten transparent

Darüber hinaus erfasst das in der ViCare App integrierte Energy Management alle Energieflüsse zwischen Wärmepumpe und dem gegebenenfalls vorhandenen Stromspeicher sowie einer Charging Station für Elektrofahrzeuge. In einer Grafik auf dem Display des Smartphones oder Tablets werden sie aktuell angezeigt, dadurch sind Energieverbrauch und -erzeugung stets transparent. Erweiterte ViCare Funktionen ermöglichen, besonders in Kombination mit smarten Raum- und Fußbodenthermostaten von Viessmann, weitere Einsparungen und Komfortgewinne.

In Bestandsgebäuden können vorhandene Heizkörper weiter genutzt werden

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A und das Kompaktgerät Vitocal 252-A mit gleicher Technik und integriertem 190-Liter-Warmwasserspeicher sind speziell für die Modernisierung älterer Gas- oder Öl-Heizungen konzipiert. Auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen erreichen sie problemlos Vorlauftemperaturen von 70 °C. So ist der Einbau von Fußbodenheizungen nicht zwingend erforderlich und in Bestandsgebäuden können die vorhandenen Heizkörper einfach weiter genutzt werden.

Mit Nenn-Wärmeleistungen von 2,6 bis 13,4 Kilowatt sind sie besonders für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern geeignet, voll förderfähig und können über Viessmann Marktpartner gekauft oder gemietet werden. Anfang kommenden Jahres werden weitere Leistungsgrößen bis 18,5 Kilowatt verfügbar sein, die den Einsatzbereich der Geräte erweitern.