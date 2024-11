Durch die schlanke Bauweise und das ästhetische Design passt die Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus von Stiebel Eltron in jeden Aufstellraum. Das Produktdesign wurde jetzt mit dem German Design Award mit der Gold-Prämierung für „Excellent Product Design – Energy“ ausgezeichnet.

Stiebel Eltron hat die höchstmögliche Auszeichnung des German Design Awards in der Kategorie „Excellent Product Design – Energy“ erhalten. Mit der neuen Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus sichert sich der Wärmepumpen-Hersteller die Gold-Prämierung.

„Mit der WWK-I Plus haben wir eine Warmwasser-Wärmepumpe entwickelt, die nicht nur äußerst effizient warmes Trinkwasser liefert, sondern dank des Drehreglers am Gerät oder der MyStiebel-App auch spielend leicht zu bedienen ist. All das vereint das Gerät in einem schlichten, ästhetischen Design, das durch die schlanke Bauweise in jeden Aufstellraum passt. Dafür nun mit dem German Design Award ausgezeichnet zu werden, zeigt, dass sich die monatelange und präzise Arbeit gelohnt hat“, freut sich Produktmanager David Müller-Kröger. „Der German Design Award ist ein großes Lob der internationalen Expertenjury für das gesamte Team – und natürlich ein Ansporn für uns, das Produktdesign weiter konsequent umzusetzen“, fügt Claus Kroll-Schlüter, Director Group Marketing, hinzu.

Die prämierte Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus liefert unabhängig von der installierten Heizungsanlage bis zu 65 Grad warmes Trinkwasser für Küche und Bad im Ein- und Zweifamilienhaus – je nach Variante bis zu 300 Liter Wasser. Dabei ist sie äußerst effizient: Die Wärmepumpe nutzt die kostenlose Raumwärme am Aufstellort, zum Beispiel im Waschkeller, für die Warmwasserbereitung – mit einer Kilowattstunde Strom erzeugt die WWK-I Plus dabei mehr als vier Kilowattstunden Wärmeenergie. Die Bedienung der Warmwasser-Wärmepumpe ist denkbar einfach: Mit dem Drehregler lässt sich die gewünschte Warmwasser-Temperatur intuitiv einstellen. Weitere Einstellungen wie das Urlaubs- oder Zeitprogramm können über die MyStiebel-App gesteuert werden. „Die WWK-I Plus kommt dadurch ohne zahlreiche Knöpfe aus, was für ein ansprechendes, zeitloses Design sorgt“, sagt Produktmanager Müller-Kröger.

Warmwasser-Experte seit 100 Jahren

1924 revolutionierte Stiebel Eltron mit einem innovativen Ringtauchsieder die elektrische Warmwasserbereitung und gilt seither als Warmwasser-Experte mit Produkten made in Germany. Zum Portfolio zählen unter anderem Durchlauferhitzer, seit fast 50 Jahren Wärmepumpen und seit mehr als 30 Jahren Lüftungssysteme.