Raumtemperatur und Steigung der Heizkurve, Außentemperatur am Standort, Heizlast, Bivalenzpunkt und vieles mehr: Die Einstellungen der Regelung eines Wärmeerzeugers haben massiven Einfluss sowohl auf die Effizienz der Anlage wie auch den störungsfreien Betrieb. Das gilt natürlich auch für Wärmepumpen. Mit der Fachpartner-Service-App von Stiebel Eltron haben Fachhandwerker das perfekte Instrument an der Hand, um die optimalen Paramater für die individuelle Anlage in Sekunden zu ermitteln und einzustellen.

„Die Wärmepumpen Service-App wurde speziell für unsere Partner im Fachhandwerk entwickelt“, so Stiebel Eltron-Vertriebsgeschäftsführer Frank Jahns. „Mit diesem digitalen Helfer auf dem Handy wird die Arbeit vor Ort beim Kunden massiv vereinfacht.“ Wird die App auf dem Handy gestartet – verfügbar ist sie im AppStore und im Google Playstore – kann ganz einfach der Barcode auf dem Typenschild der installierten Wärmepumpe gescannt werden, und sofort sind alle Informationen und Services zum Gerät abrufbar, die bei der Installation, für die Registrierung oder bei einer Wartung oder Reparatur wichtig sind. „Die Service-App unterstützt Sie im gesamten Produkt-Lebenszyklus einer Wärmepumpe“ so Jahns, „und im Bedarfsfall genau da, wo Sie es benötigen: Vor Ort beim Kunden.“ Selbst bei unterbrochener Datenverbindung, wenn beispielsweise der Empfang im Heizungskeller nicht gegeben ist, hilft die App weiter, erklärt Frank Jahns: „Dafür wurde extra ein Offline-Modus integriert.“

Optimale Reglereinstellungen ermitteln

Ein wichtiger Punkt rund um eine Wärmepumpenanlage sind die korrekten Reglereinstellungen für die individuelle Situation. „Auch dafür ist die Service-App genau das richtige Instrument“, erklärt Frank Jahns. „Nach dem Scannen des Typenschildes müssen noch ein paar Parameter der Nutzung angegeben werden – Betrieb mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung zum Beispiel – und dann werden sofort die optimalen Paramater angezeigt, die nur noch in den Regler eingetragen werden müssen.“ So haben Fachhandwerker die Gewissheit, dass jede Wärmepumpen-Anlage mit den passenden Einstellungen arbeitet.

Neben den passenden Reglereinstellungen bietet die App noch zahlreiche weitere Vorteile für Fachpartner von Stiebel Eltron: Das Registrieren der Wärmepumpe in wenigen Schritten beispielsweise genauso wie eine umfangreiche Installationsunterstützung inklusive einem schnellen Abrufen von Bedienungs- und Installationsanleitungen sowie Hydraulik- und Elektroschaltplänen oder den Zugriff auf Kundendienst-FAQs.