Die Stiebel Eltron-Gruppe hat zu Ende November einen Meilenstein in ihrer Firmengeschichte erreicht: Der Jahresumsatz überschritt bereits nach elf Monaten die magische Grenze von einer Milliarde Euro. „Das ist ein toller Erfolg, auf den alle im Unternehmen stolz sein können“, so Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein, und weiter: „Die Steigerung ist natürlich maßgeblich auf das enorme Wachstum beim Wärmepumpenabsatz zurückzuführen, doch auch alle anderen Produktgruppen haben Ihren Anteil an dem Erfolg.“

Noch 2017 betrug der Umsatz rund die Hälfte der jetzt erreichten Summe – mehr als 500 Millionen Euro standen damals in der Jahres-Abschlussbilanz. In den folgenden Jahren wurden jeweils neue Rekorde vermeldet: von 550 Millionen in 2018 kletterte der Umsatz über 594 Millionen Euro 2019 auf 700 Millionen Euro 2020. Im vergangenen Jahr waren es bereits 830 Millionen Euro, jetzt wurde die Milliarde erreicht. „Natürlich profitieren wir mit unserem Portfolio zurzeit stark von der weltpolitischen Lage“, erklärt Schiefelbein, „und doch gehört genauso zur Wahrheit, dass weitsichtige Entscheidungen in der Vergangenheit, insbesondere das konsequente Festhalten an dem umweltfreundlichen Heizsystem Wärmepumpe und damit die Fokussierung auf erneuerbare Energien, sowie Investitionen in Technologie und Produktion die Basis für diesen Erfolg waren und sind.“