Wir suchen für unseren Standort in Hamburg Menschen, die eine erfolgreiche Zukunft in einem starken Unternehmen aktiv gestalten wollen als

Traineeprogramm Vertrieb (m/w/d) Region Braunschweig, Salzgitter, Celle, Goslar

Region: Braunschweig, Celle, Goslar, Salzgitter

Sie haben das Studium erfolgreich abgeschlossen, sind technisch interessiert und suchen den Erfolg im Vertrieb? Dann bietet Ihnen unser Trainee Programm eine ideale Perspektive. Hier werden Sie innerhalb von 18 Monaten abwechslungsreich, persönlich und praxisorientiert auf den Einstieg als Junior Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) vorbereitet.

In dieser Zeit lernen Sie die Aufgaben und Verantwortungen dieser Position kennen. Dabei werden Sie von einem Mentor begleitet, der Ihnen im Alltag zur Seite steht.

In der ersten Phase des Trainee Programms erhalten Sie die notwendigen Produkt- und Vertriebsschulungen und lernen die relevanten Abteilungen an unserem Hauptsitz in Holzminden kennen. Danach erfolgt die aktive Einarbeitung in den Außendienst durch die Begleitung von Kollegen (m/w/d) und die Übernahme von Projekten. Schon während dieser Phase werden Sie eigenverantwortlich neue Kunden gewinnen sowie Termine vorbereiten und wahrnehmen.

Nach einem erfolgreichen Abschluss unseres Trainee Programms übernehmen Sie ihr eigenes Vertriebsgebiet mit der Funktion des Junior Gebietsverkaufsleiters (m/w/d).

Auf diese Aufgaben werden Sie vorbereitet:

Sie vermarkten unsere Produkte und Systemlösungen durch persönliche Außendienstkontakte aktiv an unsere Marktpartner

Sie betreiben strukturierte Neukundenakquise und bauen unseren Marktanteil durch zielgerichtete Identifikation von Potentialkunden und nachhaltige Neukundenansprache aus

Sie überzeugen durch kundennutzenorientierte Konzeptabstimmungen sowie die Organisation und Durchführung von geeigneten Veranstaltungen und Maßnahmen

Sie managen und entwickeln Ihr eigenes Verkaufsgebiet und Ihren Kundenstamm

Sie beraten und erstellen Angebote mit Unterstützung des Vertriebsinnendienstes und bringen Objekte und Angebote zum Erfolg

Sie nutzen unsere digitalen Tools

Ihr Profil:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen, BWL, Handel oder vergleichbare Studienrichtungen

Sie begeistern sich für den Vertrieb

Sie können hervorragend überzeugen, tragen gerne Verantwortung und sind kommunikationsstark und flexibel

Gute MS-Office-Kenntnisse (Excel, PowerPoint, Word) und ein Führerschein Klasse 3/B runden Ihr Profil ab

Ihre Benefits:

Es erwarten Sie verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit klaren Zielen sowie gute Entwicklungsperspektiven in einem international wachsenden Familienunternehmen

Flache Hierarchien, Zusammenarbeit auf Augenhöhe und eine offene Kommunikations- und konstruktive Feedback-Kultur

Ihre Perspektive ist eine unbefristete Übernahme nach dem Trainee Programm

Eine attraktive Vergütung

Sie erhalten nach Abschluss der ersten Phase des Traineeprogramms einen attraktiven Firmenwagen, auch für die Privatnutzung

Sie erhalten eine moderne IT-Hard- und Software sowie ein Smartphone

Ihren guten Start stellen wir durch einen Zuschuss für die Unterkunft in Holzminden sicher

Zusätzlich erhalten Sie attraktive Sozialleistungen und Bike-Leasing

Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

