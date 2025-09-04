STIEBEL ELTRON sucht Servicetechniker Region Koblenz, Montabaur, Limburg an der Lahn (m/w/d)

STIEBEL ELTRON bietet hocheffiziente Produkte und Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung für jedes Gebäude. Dabei verfolgen wir eine klare Linie und treiben die Energiewende voran: Erneuerbarer Strom ist die Antriebsenergie unserer Produkte! Mit unseren über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir auf Innovationen und streben immer nach der besten Lösung. Wir kombinieren für unsere Kunden die Erfahrung aus 100 Jahren Warmwasserbereitung, fast 50 Jahren Wärmepumpentechnik und mehr als 30 Jahren Lüftungstechnik, um ihnen zukunftsweisende Systeme zu bieten. Unser Ziel: mehr Komfort und Nutzen zuhause!