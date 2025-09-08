STIEBEL ELTRON bietet hocheffiziente Produkte und Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung für jedes Gebäude. Dabei verfolgen wir eine klare Linie und treiben die Energiewende voran: Erneuerbarer Strom ist die Antriebsenergie unserer Produkte! Mit unseren über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir auf Innovationen und streben immer nach der besten Lösung. Wir kombinieren für unsere Kunden die Erfahrung aus 100 Jahren Warmwasserbereitung, fast 50 Jahren Wärmepumpentechnik und mehr als 30 Jahren Lüftungstechnik, um ihnen zukunftsweisende Systeme zu bieten. Unser Ziel: mehr Komfort und Nutzen zuhause!

Als unabhängiges deutsches Unternehmen in Familienbesitz bieten wir sichere Arbeitsplätze mit hohem Gestaltungsspielraum. Lassen Sie uns gemeinsam die Energiewende vorantreiben!

Servicetechniker Region Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Im Werkskundendienst führen Sie Inbetriebnahmen, Einweisungen und Wartungen von Heizungswärmepumpen und Lüftungsintegralgeräten durch

Sie suchen zielgerichtet Fehler unter Berücksichtigung der elektrischen und hydraulischen Einbindung des Gerätes

Sie reparieren Wärmepumpen und Lüftungsintegralgeräte, z. T. mit Eingriff in den Kältekreis

Sie stimmen sich eng mit Handwerk, Vertrieb und Betreiber ab

Sie arbeiten an internen Qualitätsprozessen mit und tragen zur Optimierung der Prozesse und Geräte bei

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung als Kälte – und Klimatechniker, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker SHK, Mechatroniker für Kältetechnik oder Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik

Sie haben Spaß daran sich in neue Aufgaben in den Bereichen Elektro-, SHK- und Kältetechnik einzuarbeiten und an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen

Sie treten freundlich, souverän und verbindlich auf

Sie bringen sehr gute Deutschkenntnisse für die Zusammenarbeit im Team und mit Kunden ein

Eine ausgeprägte Kundenorientierung und zeitliche Flexibilität zeichnen Sie aus

Ein Führerschein der Klasse 3/B rundet Ihr Profil ab

Wir bieten:

Volle Konzentration auf Ihren Job - Beginn und Ende Ihrer Einsätze am Wohnort, fachliche Unterstützung durch regionale technische Ansprechpartner und eine Servicehotline

Beste Ausstattung - Top ausgestattetes Fahrzeug, professionelle Werkzeugausstattung, Materiallieferung per Nachtexpress, Smartphone auch zur Privatnutzung

Spezialist*in für Wärmepumpe werden - Individuelle Qualifizierung mit spannenden Lernmöglichkeiten (z. B. Kälteschein, Elektrofachkraft) sowie Aus- und Weiterbildungen an unseren Produkten

30 Urlaubstage sowie attraktive Vergütung - inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Zusatzgelder, Betriebliche Altersvorsorge

Weitere Vorteile - Gruppenunfallversicherung (auch für den Privatbereich), Bike-Leasing für bis zu zwei Räder, Vergünstigungen bei über 1.500 Markenanbietern (Corporate Benefits)

Vielfältige Entwicklungsperspektiven - in einem stark wachsenden Familienunternehmen und einem Servicetechniker-Team mit starkem Zusammenhalt

Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

