STIEBEL ELTRON sucht Servicetechniker Region Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein (m/w/d)
Als unabhängiges deutsches Unternehmen in Familienbesitz bieten wir sichere Arbeitsplätze mit hohem Gestaltungsspielraum. Lassen Sie uns gemeinsam die Energiewende vorantreiben!
Servicetechniker Region Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Im Werkskundendienst führen Sie Inbetriebnahmen, Einweisungen und Wartungen von Heizungswärmepumpen und Lüftungsintegralgeräten durch
- Sie suchen zielgerichtet Fehler unter Berücksichtigung der elektrischen und hydraulischen Einbindung des Gerätes
- Sie reparieren Wärmepumpen und Lüftungsintegralgeräte, z. T. mit Eingriff in den Kältekreis
- Sie stimmen sich eng mit Handwerk, Vertrieb und Betreiber ab
- Sie arbeiten an internen Qualitätsprozessen mit und tragen zur Optimierung der Prozesse und Geräte bei
Ihr Profil:
- Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung als Kälte – und Klimatechniker, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker SHK, Mechatroniker für Kältetechnik oder Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik
- Sie haben Spaß daran sich in neue Aufgaben in den Bereichen Elektro-, SHK- und Kältetechnik einzuarbeiten und an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen
- Sie treten freundlich, souverän und verbindlich auf
- Sie bringen sehr gute Deutschkenntnisse für die Zusammenarbeit im Team und mit Kunden ein
- Eine ausgeprägte Kundenorientierung und zeitliche Flexibilität zeichnen Sie aus
- Ein Führerschein der Klasse 3/B rundet Ihr Profil ab
Wir bieten:
- Volle Konzentration auf Ihren Job - Beginn und Ende Ihrer Einsätze am Wohnort, fachliche Unterstützung durch regionale technische Ansprechpartner und eine Servicehotline
- Beste Ausstattung - Top ausgestattetes Fahrzeug, professionelle Werkzeugausstattung, Materiallieferung per Nachtexpress, Smartphone auch zur Privatnutzung
- Spezialist*in für Wärmepumpe werden - Individuelle Qualifizierung mit spannenden Lernmöglichkeiten (z. B. Kälteschein, Elektrofachkraft) sowie Aus- und Weiterbildungen an unseren Produkten
- 30 Urlaubstage sowie attraktive Vergütung - inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Zusatzgelder, Betriebliche Altersvorsorge
- Weitere Vorteile - Gruppenunfallversicherung (auch für den Privatbereich), Bike-Leasing für bis zu zwei Räder, Vergünstigungen bei über 1.500 Markenanbietern (Corporate Benefits)
- Vielfältige Entwicklungsperspektiven - in einem stark wachsenden Familienunternehmen und einem Servicetechniker-Team mit starkem Zusammenhalt
Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Kontakt
Katharina Werner
HR Business Partner
Tel.: 0 55 31 / 702 110
Fax: 0 55 31 / 702 95 108
Werkskundendienst:
Tel.: 0 55 31 / 702 111
Fax: 0 55 31 / 702 95 890
Ersatzteil-Verkauf:
Tel.: 0 55 31 / 702 120
Fax: 0 55 31 / 702 95 335