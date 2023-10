Und genau dafür suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen nachhaltigen Wandel mit viel Energie gestalten möchten als

Servicetechniker / Quereinsteiger in Ihrer Region Süddeutschland (m/w/d)

Wir suchen in Süddeutschland! Insbesondere sind z. B. folgende Regionen betroffen: Regensburg, Landshut, Allershausen, München, Chiemsee, Waging am See, Bad Dürrheim, Rot an der Rot, Bopfingen, Görisried

Die Einsatzplanung erfolgt individuell mit Berücksichtigung Ihres Wohnortes!

Ob als Kundenversteher oder Klimaheld der Heizungstechnik: Sie kümmern sich um unsere Kunden und Produkte. Sie sorgen so jeden Tag für „Technik zum Wohlfühlen“ in jedem Zuhause. Dafür steht „STIEBEL ELTRON“.

Hierbei starten und enden Sie Ihre Einsätze vom Wohnort aus.



Ihre Aufgaben:

Im Werkskundendienst führen Sie Inbetriebnahmen, Einweisungen und Wartungen von Heizungswärmepumpen und Lüftungsintegralgeräten durch

Sie suchen zielgerichtet Fehler unter Berücksichtigung der elektrischen und hydraulischen Einbindung des Gerätes

Sie reparieren Wärmepumpen und Lüftungsintegralgeräte, z. T. mit Eingriff in den Kältekreis

Sie stimmen sich eng mit Handwerk, Vertrieb und Betreiber ab

Sie arbeiten an internen Qualitätsprozessen mit und tragen zur Optimierung der Prozesse und Geräte bei

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung als Kälte – und Klimatechniker, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker SHK, Mechatroniker für Kältetechnik oder Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik

Sie haben Spaß daran sich in neue Aufgaben in den Bereichen Elektro-, SHK- und Kältetechnik einzuarbeiten und an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen

Sie treten freundlich, souverän und verbindlich auf

Eine ausgeprägte Kundenorientierung und zeitliche Flexibilität zeichnen Sie aus

Ein Führerschein der Klasse 3/B rundet Ihr Profil ab

Auch wenn Sie die Anforderungen nicht vollständig erfüllen, ermutigen wir Sie dennoch herzlich, sich bei uns zu bewerben.

Wir bieten:

Volle Konzentration auf Ihren Job - Beginn und Ende Ihrer Einsätze am Wohnort, fachliche Unterstützung durch regionale technische Ansprechpartner und eine Servicehotline

Beste Ausstattung - Top ausgestattetes Fahrzeug, professionelle Werkzeugausstattung, Materiallieferung per Nachtexpress, Smartphone auch zur Privatnutzung

Spezialist*in für Wärmepumpe werden - Individuelle Qualifizierung mit spannenden Lernmöglichkeiten (z. B. Kälteschein, Elektrofachkraft) sowie Aus- und Weiterbildungen an unseren Produkten

30 Urlaubstage sowie eine attraktive Vergütung - inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Zusatzgelder, Betriebliche Altersvorsorge

Weitere Vorteile - Gruppenunfallversicherung (auch für den Privatbereich), Bike-Leasing für bis zu zwei Räder, Vergünstigungen bei über 1.500 Markenanbietern (Corporate Benefits)

Vielfältige Entwicklungsperspektiven - in einem stark wachsenden Familienunternehmen und einem Servicetechniker-Team mit starkem Zusammenhalt

Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

