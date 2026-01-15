STIEBEL ELTRON sucht Key Account Manager SHK Objekte Region Berlin, Brandenburg (m/w/d)
Als unabhängiges deutsches Unternehmen in Familienbesitz bieten wir sichere Arbeitsplätze mit hohem Gestaltungsspielraum. Lassen Sie uns gemeinsam die Energiewende vorantreiben!
Key Account Manager SHK Objekte Region Berlin, Brandenburg (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Sie identifizieren und akquirieren Neukunden und begleiten die Kunden von der Ansprache bis hin zur Vertragsverhandlung. Dabei bauen Sie nachhaltige Partnerschaften durch zielgruppenspezifische Konzeptabstimmungen auf
- Unsere Schlüsselkunden überzeugen Sie im Gebäudeportfolio mit unseren ganzheitlichen Lösungen für Heizung, Lüftung und Warmwasser
- Zudem gestalten Sie Ihr eigenes Vertriebsgebiet (Nord) und entwickeln Ihren Kundenstamm langfristig weiter
- Sie beraten Kunden und unterstützen den Vertriebsinnendienst bei der Erstellung von Angeboten, wobei Sie einen großen Beitrag zum Erfolg der Objekte in Zusammenarbeit mit Architekten, Fachplanern und Fachhandwerkern leisten
- Natürlich werden Sie dabei vom Vertriebsinnendienst und Vertriebscontrolling sowie unseren CRM-Tools und Reportings unterstützt
Ihr Profil:
- Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Außendienst mit, zum Beispiel als Key Account Manager, Sales Manager oder Produktmanager im Außendienst
- Sie besitzen gute Branchen- und Marktkenntnisse im Bereich Sanitär, Heizung, Klima oder Elektro oder erneuerbare Energien
- Ihre Kommunikationsstärke, Ihr Verantwortungsbewusstsein, Ihre Überzeugungsfähigkeit runden Ihr Profil ab
- Auch wenn Sie die Anforderungen nicht vollständig erfüllen, ermutigen wir Sie dennoch herzlich, sich bei uns zu bewerben.
Wir bieten:
- Attraktive Vergütung - inkl. 13. Monatsgehalt sowie ein leistungsorientierter Entgeltbestandteil mit jährlichen Zielvereinbarungsgesprächen
- Beste Ausstattung - Fahrzeug und Smartphone mit individuellen Konfigurationsmöglichkeiten (auch zur privaten Nutzung)
- Spezialist*in werden - Bereichsspezifische sowie individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
- Weitere Vorteile - Gruppenunfallversicherung (auch für den Privatbereich), Bike-Leasing für bis zu zwei Räder, Vergünstigungen bei über 1.500 Markenanbietern (Corporate Benefits)
- Hoher Gestaltungsspielraum - Ihren Beitrag zur Wärmewende in einem international Unternehmen leisten
Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Kontakt
Jörg Teklenburg
HR Business Partner
05531/702 95880
Tel.: 0 55 31 / 702 110
Fax: 0 55 31 / 702 95 108
Werkskundendienst:
Tel.: 0 55 31 / 702 111
Fax: 0 55 31 / 702 95 890
Ersatzteil-Verkauf:
Tel.: 0 55 31 / 702 120
Fax: 0 55 31 / 702 95 335