STIEBEL ELTRON sucht Key Account Manager SHK Objekte Region Berlin, Brandenburg (m/w/d)

STIEBEL ELTRON bietet hocheffiziente Produkte und Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung für jedes Gebäude. Dabei verfolgen wir eine klare Linie und treiben die Energiewende voran: Erneuerbarer Strom ist die Antriebsenergie unserer Produkte! Mit unseren über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir auf Innovationen und streben immer nach der besten Lösung. Wir kombinieren für unsere Kunden die Erfahrung aus 100 Jahren Warmwasserbereitung, fast 50 Jahren Wärmepumpentechnik und mehr als 30 Jahren Lüftungstechnik, um ihnen zukunftsweisende Systeme zu bieten. Unser Ziel: mehr Komfort und Nutzen zuhause!

Als unabhängiges deutsches Unternehmen in Familienbesitz bieten wir sichere Arbeitsplätze mit hohem Gestaltungsspielraum. Lassen Sie uns gemeinsam die Energiewende vorantreiben!

Key Account Manager SHK Objekte Region Berlin, Brandenburg (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

  • Sie identifizieren und akquirieren Neukunden und begleiten die Kunden von der Ansprache bis hin zur Vertragsverhandlung. Dabei bauen Sie nachhaltige Partnerschaften durch zielgruppenspezifische Konzeptabstimmungen auf
  • Unsere Schlüsselkunden überzeugen Sie im Gebäudeportfolio mit unseren ganzheitlichen Lösungen für Heizung, Lüftung und Warmwasser  
  • Zudem gestalten Sie Ihr eigenes Vertriebsgebiet (Nord) und entwickeln Ihren Kundenstamm langfristig weiter
  • Sie beraten Kunden und unterstützen den Vertriebsinnendienst bei der Erstellung von Angeboten, wobei Sie einen großen Beitrag zum Erfolg der Objekte in Zusammenarbeit mit Architekten, Fachplanern und Fachhandwerkern leisten
  • Natürlich werden Sie dabei vom Vertriebsinnendienst und Vertriebscontrolling sowie unseren CRM-Tools und Reportings unterstützt

Ihr Profil:

  • Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Außendienst mit, zum Beispiel als Key Account Manager, Sales Manager oder Produktmanager im Außendienst
  • Sie besitzen gute Branchen- und Marktkenntnisse im Bereich Sanitär, Heizung, Klima oder Elektro oder erneuerbare Energien
  • Ihre Kommunikationsstärke, Ihr Verantwortungsbewusstsein, Ihre Überzeugungsfähigkeit runden Ihr Profil ab
  • Auch wenn Sie die Anforderungen nicht vollständig erfüllen, ermutigen wir Sie dennoch herzlich, sich bei uns zu bewerben. 

Wir bieten:

  • Attraktive Vergütung - inkl. 13. Monatsgehalt sowie ein leistungsorientierter Entgeltbestandteil mit jährlichen Zielvereinbarungsgesprächen
  • Beste Ausstattung - Fahrzeug und Smartphone mit individuellen Konfigurationsmöglichkeiten (auch zur privaten Nutzung)
  • Spezialist*in werden - Bereichsspezifische sowie individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
  • Weitere Vorteile - Gruppenunfallversicherung (auch für den Privatbereich), Bike-Leasing für bis zu zwei Räder, Vergünstigungen bei über 1.500 Markenanbietern (Corporate Benefits)
  • Hoher Gestaltungsspielraum -  Ihren Beitrag zur Wärmewende in einem international Unternehmen leisten

Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Jetzt bewerben

Kontakt

Jörg Teklenburg
HR Business Partner
05531/702 95880

Stiebel Eltron GmbH & Co.  KG
Stiebel Eltron GmbH & Co.  KG
Dr.-Stiebel-Straße
37603 Holzminden
Deutschland
Info-Center Verkauf:
Tel.: 0 55 31 / 702 110
Fax: 0 55 31 / 702 95 108

Werkskundendienst:
Tel.: 0 55 31 / 702 111
Fax: 0 55 31 / 702 95 890

Ersatzteil-Verkauf:
Tel.: 0 55 31 / 702 120
Fax: 0 55 31 / 702 95 335
www.stiebel-eltron.de
