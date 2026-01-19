19.01.2026  Stellenangebot Alle News von STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON sucht Gebietsverkaufsleiter Region Koblenz / Bad Neuenahr (m/w/d)

STIEBEL ELTRON bietet hocheffiziente Produkte und Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung für jedes Gebäude. Dabei verfolgen wir eine klare Linie und treiben die Energiewende voran: Erneuerbarer Strom ist die Antriebsenergie unserer Produkte! Mit unseren über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir auf Innovationen und streben immer nach der besten Lösung. Wir kombinieren für unsere Kunden die Erfahrung aus 100 Jahren Warmwasserbereitung, fast 50 Jahren Wärmepumpentechnik und mehr als 30 Jahren Lüftungstechnik, um ihnen zukunftsweisende Systeme zu bieten. Unser Ziel: mehr Komfort und Nutzen zuhause!

Als unabhängiges deutsches Unternehmen in Familienbesitz bieten wir sichere Arbeitsplätze mit hohem Gestaltungsspielraum. Lassen Sie uns gemeinsam die Energiewende vorantreiben!

Gebietsverkaufsleiter Region Koblenz / Bad Neuenahr (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

  • Sie vermarkten unsere Produkte und Systemlösungen durch persönliche Außendienstkontakte aktiv an unsere Marktpartner (Fachhandwerk, Großhandel) mit Schwerpunkt auf Heizungswärmepumpen, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie dezentralen Warmwasser- und Komfortheizgeräten
  • Sie betreiben eine strukturierte Neukundenakquise und erhöhen unseren Marktanteil durch gezielte Identifikation und nachhaltige Ansprache von Potentialkunden
  • Sie überzeugen Kunden durch nutzenorientierte Konzeptabstimmungen sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Produktpräsentationen und Schulungen
  • Sie managen und entwickeln Ihr Verkaufsgebiet eigenverantwortlich und bauen Ihren Kundenstamm systematisch im Sinne von Kundenselbstständigkeit und Effizienz aus
  • Sie beraten Marktpartner kompetent auf fachhandwerklichem Niveau, erstellen gemeinsam mit dem Vertriebsinnendienst Angebote und führen diese erfolgreich bis zum Abschluss
  • Sie nutzen vorhandene Tools (CRM-System, Reporting) aktiv zur Selbstorganisation, Besuchsplanung und Erfolgskontrolle
  • Sie leisten damit einen zentralen Beitrag zur regionalen Marktpräsenz und zur nachhaltigen Entwicklung unserer Kundenbeziehungen

Ihr Profil:

  • Abgeschlossene technische Ausbildung im SHK-Bereich, idealerweise mit Weiterbildung zum Meister SHK, Techniker oder Studium in der Versorgungstechnik
  • Fundierte Branchenkenntnisse im Bereich Wärmepumpen, Heiztechnik und Lüftungstechnik, ergänzt durch Erfahrung im Fachhandwerk oder in projektleitender Funktion
  • Sicherer Umgang mit CRM-Systemen sowie routinierte MS-Office-Kenntnisse
  • Fähigkeit, technische Inhalte klar und praxisnah zu vermitteln sowie Kunden fachlich zu beraten
  • Ausgeprägte Selbstorganisation, Reisebereitschaft und Freude daran, Verantwortung für das eigene Verkaufsgebiet zu übernehmen (Führerschein Klasse 3/B erforderlich)
  • Kommunikationsstärke, Verhandlungssicherheit und ein authentisches, überzeugendes Auftreten
  • Unternehmerisches Denken, Eigeninitiative und Zielorientierung gepaart mit Teamfähigkeit

Wir bieten: 

  • Attraktive Vergütung - inkl. 13. Monatsgehalt sowie ein leistungsorientierter Entgeltbestandteil mit jährlichen Zielvereinbarungsgesprächen
  • Beste Ausstattung - Fahrzeug und Smartphone mit individuellen Konfigurationsmöglichkeiten (auch zur privaten Nutzung)
  • Spezialist*in werden - Bereichsspezifische sowie individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
  • Weitere Vorteile - Gruppenunfallversicherung (auch für den Privatbereich), Bike-Leasing für bis zu zwei Räder, Vergünstigungen bei über 800 Markenanbietern (Corporate Benefits)
  • Hoher Gestaltungsspielraum -  Ihren Beitrag zur Wärmewende in einem international stark wachsenden Familienunternehmen leisten

Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Kontakt

Jörg Teklenburg
HR Business Partner
0553170295880

Stiebel Eltron GmbH & Co.  KG
Stiebel Eltron GmbH & Co.  KG
Dr.-Stiebel-Straße
37603 Holzminden
Deutschland
Info-Center Verkauf:
Tel.: 0 55 31 / 702 110
Fax: 0 55 31 / 702 95 108

Werkskundendienst:
Tel.: 0 55 31 / 702 111
Fax: 0 55 31 / 702 95 890

Ersatzteil-Verkauf:
Tel.: 0 55 31 / 702 120
Fax: 0 55 31 / 702 95 335
www.stiebel-eltron.de
