Stiebel Eltron macht sein Warmwasser-Sortiment noch nachhaltiger: Die Verpackungen von insgesamt 147 Produkten – darunter Durchlauferhitzer und Kleinspeicher – wurden jetzt vollständig auf umweltfreundliche, recycelbare Kartonagen umgestellt. Die neuen Verpackungen verbinden ökologische Materialien mit einem klaren, modernen Design und sorgen zugleich für mehr Orientierung bei Handel, Handwerk und Endkunden.

„Mit unseren Produkten bringen wir seit 1924 Technologien in Haushalte weltweit, die durch ihre energieeffiziente Funktionsweise Ressourcen und die Umwelt schonen. Dabei belassen wir es aber nicht, denn auch bei der Herstellung unserer Geräte steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Dazu gehört zum Beispiel, Produkte mit langer Haltbarkeit und einfacher Reparierbarkeit zu entwickeln, dabei auf umweltfreundliche Ressourcen zurückzugreifen, Energie einzusparen – und eben auch, unsere Produkte nachhaltig und sicher zu verpacken“, sagt Burkhard Max, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron. „Unsere Verpackungen haben wir deswegen grundlegend neu gedacht. Herausgekommen ist eine Kartonage, die aus ressourcenschonenden und recycelbaren Materialien besteht. Außerdem reduziert sie gezielt den Einsatz von Chemikalien, Lacken und Farben.“

Bislang wurde weiß-gebleichtes, lackiertes, mehrfarbig bedrucktes Papier für die Kartonagen eingesetzt. „Jetzt setzen wir auf braunen, unbehandelten Karton, der einfarbig bedruckt ist – alles natürlich recyclebar“, sagt Max. Zudem ist der Karton fester und somit stabiler als vorher, sodass die Geräte auch bei längerem Transport sicher beim Kunden ankommen.

Verpackung verbindet Nachhaltigkeit und Design

Gleichzeitig mit der Umstellung wurde das Verpackungslayout optimiert: Eine neue, klare Gestaltung und gezielt platzierte Informationen auf der Schachtel ermöglichen eine schnelle Orientierung für den Großhandel, Fachhandwerker und Endkunden. „Die Produktmerkmale und Einsatzbereiche sind übersichtlich und klar gekennzeichnet und somit auf einen Blick wahrnehmbar“, fasst Max die Vorteile zusammen.