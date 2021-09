Pressemeldung

Schulen in Deutschland bauen jetzt Lüftungen wegen Corona-Risiken fest ein +++Ansteckungsgefahr im Herbst senken+++ / Mit 80 Prozent der Gesamtkosten fördert der Staat den Einbau effizienter Lüftungsgeräte in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren - wie hier das Lüftungsgerät VRL-C von Stiebel Eltron. Bild: STIEBEL ELTRON

"Die Luft im Klassenraum wird jetzt von der neuen Anlage innerhalb einer Schulstunde je nach Bedarf bis zu vier Mal komplett ausgetauscht", berichtet Nicolay Loges, Schulleiter der Grundschule Marienmünster in Nordrheinwestfalen. "Das ständige Öffnen und Schließen der Fenster während der Unterrichtszeit hat damit endlich ein Ende gefunden - gerade vor dem Beginn der kalten Jahreszeit eine sehr gute Nachricht."

Heizkosten und Ansteckungsrisiko sinken

Der Einbau neuer Lüftungsanlagen hilft den Schulen, das Infektionsrisiko zu senken und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren. Der Grund: Anders als mobile Luftreiniger sorgen fest verbaute Lüftungssysteme mit der integrierten Wärmerückgewinnung dafür, im Klassenraum die Heizungskosten im Winter zu senken.

Technik seit Jahren ausgereift

"Im Büro- und Industriebau sind automatische Lüftungsanlagen schon seit Jahren Standard", sagt Diplom-Ingenieur Henning Schulz von Stiebel Eltron. "Die ausgereifte Technik lässt sich in Schulgebäuden sehr schnell und einfach nachrüsten. Die Geräte werden dafür im Klassenraum platzsparend unter der Decke installiert - zwei Rohre führen über die Außenwand nach draußen."

Die niedersächsische Berufsschule Georg-von-Langen hat die neuen Lüftungsgeräte in sechs Klassenräumen nachrüsten lassen - der Einbau war in wenigen Tagen erledigt: "Die neuen Stiebel-Eltron-Lüfter an der Decke laufen praktisch geräuschlos", sagt Diplom-Ingenieur Mark Becker vom Handwerksbetrieb Gebrüder Becker aus Holzminden.

"Die Lüftungstechnik wurde angeschafft, um die Corona-Ansteckungsgefahr zu senken. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über den zusätzlichen Effekt, dass dank der garantierten Frischluft typische Probleme durch abgestandene Luft mit zu hoher CO2-Konzentratiopn wie Müdigkeit und Kopfschmerzen nicht mehr auftreten."

Einbau wird staatlich gefördert

Bis zu 80 Prozent der Kosten für eine neue Lüftungsanlage werden vom Bund übernommen. Antragsberechtigt sind derzeit alle Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren und deren öffentliche und private Träger.