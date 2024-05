Mit dem neuen Lüftungswürfel LWZ-W 450/600 (E) Premium setzt Stiebel Eltron einen neuen Standard für zentrale Lüftungsgeräte zur Be- und Entlüftung von Wohnungen, Einfamilienhäusern und kleineren Gewerbeobjekten. Bis zu 94 Prozent der Wärmeenergie gewinnt die Anlage aus der Abluft zurück und sorgt so für niedrigste Wärmeverluste. Das Gerät lässt sich über ein Bedienfeld, per Fernbedienung oder noch komfortabler per WLAN über die MyStiebel-App steuern.

Das leistungsstarke Lüftungsgerät gewährleistet mit einem Volumenluftstrom von bis zu 600 Kubikmetern pro Stunde einen gleichmäßigen Luftstrom – gleichzeitig arbeitet es dank des geräuscharmen Lüfters äußerst leise. Für eine jederzeit optimale Luftqualität verfügt das Lüftungsgerät über Sensoren, die automatisch die Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und CO 2 -Werte messen, so dass die notwendige Lüftungsstärke entsprechend geregelt werden kann. Pollen- und Feinstaubfilter sind bis zur Hepa-Filterklasse H12 als Zubehör erhältlich und einsetzbar. Ebenso kann optional ein Enthalpie-Wärmeübertrager genutzt werden, so dass neben der wertvollen Wärmeenergie zusätzlich Feuchtigkeit aus der Abluft auf die Zuluft übertragen wird, was zu trockene Luft verhindert.

Auch Außentemperatur-Extreme sind für das neue LWZ 450/650 E Premium von Stiebel Eltron kein Problem: Selbst bei tiefen Minustemperaturen sorgt ein integriertes Vorheizregister für einen zuverlässigen Betrieb. Und wenn im Sommer das Thermometer wieder schweißtreibende Temperaturen anzeigt, kann das Gerät über eine Bypass-Lösung Wärme aus den Innenräumen nach draußen ableiten.

Einfacher Einbau – unkomplizierte Wartung

Durch seine kompakte Bauweise findet das wandhängende Lüftungsgerät in nahezu jedem Keller- oder Hauswirtschaftsraum Platz. Die Installation des im Vergleich zum Vorgänger deutlich leichteren Geräts gestaltet sich durchweg einfach: Das Elektroanschlussfeld ist leicht zugänglich, ebenso wie die Luftanschlüsse auf der Oberseite des Geräts. Zudem lässt sich das Gerät mit nur wenigen Handgriffen für den Rechts- oder Linksanschluss umbauen. Für den Filteraustausch ist kein Werkzeug notwendig.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.stiebel-eltron.de/lueftung