Die Wohnungsstation WS-GTA Duo von Stiebel Eltron gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit und Effizienz in Verbindung mit einer hygienischen Trinkwarmwasserbereitung ohne weitere Anforderungen sowie eine einfache Verbrauchsabrechnung. Dazu ist sie auch wartungsarm – so dass die Wohnung nur selten betreten werden muss.

In deutschen Geschosswohnungsbauten gibt es insgesamt rund drei Millionen Wohnungen, in denen eine Gas-Etagenheizung installiert ist. Stiebel Eltron bietet mit Wohnungsstationen längst technische und komfortable Lösungen, umweltfreundliche Wärmepumpen als alternatives Heizsystem einzusetzen, weiß Marcus Haferkamp, Geschäftsführer der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebsgesellschaft. „Die neue Wohnungsstation WS-GTA Duo ist zusätzlich mit einem Durchlauferhitzer ausgestattet, was nicht nur eine komfortable Warmwasserbereitung gewährleistet, sondern auch die Effizienz der Wärmepumpen-Anlage positiv beeinflusst.“

Beim Austausch der fossilen Heizung gegen eine Wärmepumpen-Anlage – die zum Beispiel im Hof, auf dem Dach, im Keller oder im Dachgeschoss steht – wird die zentral erzeugte Wärme an die WS-GTA Duo übergeben. „GTA ist unsere Abkürzung für Gas-Thermen-Austauschgerät“, erklärt Marcus Haferkamp. Die Wohnungsstation ist ein echter Alleskönner: „Das Gerät bieten eine hohe Betriebssicherheit und Effizienz, eine hygienische Trinkwarmwasserbereitung ohne weitere Anforderungen sowie eine einfache Verbrauchsabrechnung.“ Dank dem integrierten Durchlauferhitzer mit nur geringer Anschlussleistung von 11 Kilowatt kann das Warmwasser im Bedarfsfall auf bis zu 60 Grad Celsius nacherhitzt werden. „Die Systemtemperatur der Wärmepumpen-Anlage kann dadurch niedriger sein, was zu einem noch effizienteren Betrieb führt“, sagt Haferkamp.

Die WS-GTA Duo leitet nicht das komplette Warmwasser durch den integrierten Durchlauferhitzer: Ein Bypass-Ventil schaltet ab einer Durchflussmenge von 7 Litern pro Minute. Die maximal mögliche Zapfmenge durch die Wohnungsstation erhöht sich dadurch auf 16 Liter pro Minute. Durch diesen integrierten intelligenten Bypass bietet die Wohnungsstation einen hohen Warmwasserkomfort bei nur geringem Druckverlust. Dies vereinfacht und verkleinert die Anlagentechnik beziehungsweise das Verteilsystem, und zwar explizit zur Überwindung größerer geodätischer Höhen, wie sie bei mehrgeschossigen Wohnbauten vorkommen.

Platzsparende Maße und leichte Installation

„Die WS-GTA Duo vereint die gesamte Versorgungstechnik für eine Wohnung servicefreundlich und platzsparend in einem Gerät“, fasst Marcus Haferkamp zusammen. „Sie ist außerdem wartungsarm, so dass die Wohnung nur in seltenen Fällen betreten werden muss, was gerade für Vermieter wichtig ist. Hinzu kommt, dass die Wohnungsstation mit der geringen Gesamtbreite von nur 46 Zentimetern auch in enge Nischen passt und so den einfachen Austausch einer Gas-Etagenheizung ermöglicht.“ Dank geringem Gewicht und installationsfreundlicher Anschlussanordnung ist der Austausch in kurzer Zeit und in bewohntem Zustand möglich.

Mehr Informationen zur neuen WS-GTA Duo gibt es auf der Internetseite von Stiebel Eltron: www.stiebel-eltron.de/wohnungsstation.