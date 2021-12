Pressemeldung

Investitionen in das Zuhause sind in den letzten zwei Jahren immer populärer geworden. Das Zuhause soll Komfort bieten – dass ein großer Hebel für besseren Wohnkomfort die Haustechnik ist, wird dabei oft übersehen. Frische Luft und angenehme Temperaturen beispielsweise sind unerlässlich für das Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden. Im besten Fall spart intelligente Haustechnik sogar noch wertvolle Heizenergie und damit – in Zeiten von steigenden Energiepreisen – bares Geld.

Effiziente Lüftungslösungen von Stiebel Eltron sorgen dafür, dass auch im Altbau immer gute Luft herrscht – ohne wertvolle Heizenergie zum Fenster raus zu lüften und ohne dass Pollen, Lärm oder Insekten von draußen in die Wohnung kommen. Das hat das Unternehmen jetzt in humorvollen Videos endkundengerecht aufbereitet, die unter anderem auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens gespielt werden.

Im Fokus steht das Lüftungsgerät LWE 40. Ein Pendellüfter, der sowohl im Altbau wie auch im Neubau seine Vorteile ausspielt. Das Gerät wird grundsätzlich mindestens paarweise eingesetzt: Während eines der Geräte die verbrauchte Luft nach draußen transportiert, führt das andere Gerät Frischluft zu. Dabei gewinnen die Geräte rund 90 Prozent der Wärme aus der Abluft zurück und übertragen diese an die Zuluft.

Hand-in-Hand mit dem Fachhandwerk

„Wir arbeiten eng mit dem Handwerk zusammen – schließlich sind sie diejenigen, die unsere Produkte installieren und verkaufen. Mit vielfältigen Maßnahmen stehen wir dabei unseren Partnern zur Seite. Unsere neuen Lüftungsvideos sind nur ein Beispiel dafür“, berichtet Marketingleiterin Deutschland Fátima Wille. „Broschüren, Plakate, Werbemittel und vieles mehr bieten wir für die Endkundenwerbung, die unsere Partner unkompliziert einsetzen können. Daneben stehen die Weiterbildung und fachliche Unterstützung des Handwerks an erster Stelle.“

Zu den Lüftungsvideos: https://bit.ly/lueftungsspots

Zur Lüftungslösung LWE 40: www.stiebel-eltron.de/lwe40