Seit 49 Jahren setzt Stiebel Eltron auf Wärmepumpen: 1976 ist das Unternehmen als einer der ersten Hersteller in den Wärmepumpenmarkt eingestiegen – und hat mit innovativen Produkten immer wieder Maßstäbe gesetzt. Jetzt kündigt der deutsche Hersteller eine neue Stufe der Heizungsevolution an: „Unter dem Motto „wpnext“ präsentieren wir auf der ISH 2025 eine neue Wärmepumpen-Generation, die unseren Anspruch als Technologieführer zementieren wird“, ist Dr. Kai Schiefelbein, Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung, überzeugt.

Die neuen Wärmepumpen-Generation von Stiebel Eltron setzt neue Maßstäbe bei allen wichtigen Wärmepumpen-Kriterien – bei Installation, Effizienz und Design ebenso wie in Sachen Bedienung, Lautstärke und Umweltfreundlichkeit. Die gesamte neue Produktrange arbeitet durchgängig mit dem natürlichen Kältemittel R290 und deckt alle Anwendungen ab: Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmpumpen und Lüftungsintegralgeräte. Das übersichtliche Systemportfolio ermöglicht eine schnelle, intuitive Orientierung und eine einfache, unkomplizierte Planung. „Ob Neubau oder Modernisierung, ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, ob Einzelgerät oder Kaskade: Mit wpnext gibt es für jede Wohn- und Bausituation eine hocheffiziente Lösung“, so Kai Schiefelbein.

Erstklassige Effizienz mit Sicherheitsvorsprung

Stiebel Eltron hat nicht nur einen neuen Kältekreislauf für das klimafreundliche Kältemittel R290 entwickelt und erreicht damit Effizienzbestwerte, sondern auch ein innovatives Sicherheitskonzept. „Die Sicherheit unserer Fachpartner wie auch der Endkunden steht für uns bei jeder Innovation an erster Stelle“, erklärt Kai Schiefelbein. Das Ergebnis ist ein mehrstufiges Sicherheitskonzept für alle Geräte der wpnext-Familie, mit – je nach Modellvariante – verschiedenen Sicherheitskomponenten. Burkhard Max, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft: „Damit sichern wir uns und unseren Partnern einen deutlichen Sicherheitsvorsprung.“

Für das Fachhandwerk

„Wir wissen, wie vielschichtig die Anforderungen der Wärmewende für unsere Partner im Handwerk sind. Unser Ziel war es daher, die Installation technisch so weit vorzubereiten, dass sie möglichst schnell, einfach und intuitiv gelingt – wir heben mit wpnext den Installationskomfort auf ein neues Level“, so Burkhard Max. Dazu trägt zum Beispiel der intelligente Silentmode bei, der eine DB(A)-genaue Reduktion der Schall-Emissionen und damit perfekte Anpassung an den Aufstellort erlaubt. Zusätzlich sind alle systemnotwendigen Komponenten integriert – bei Innen- und Außengeräten. Das Installations- und Anschlusskonzept ist für alle Modelle einheitlich. Max: „Ideale Voraussetzungen also für eine schnelle, fehlerfreie Montage und intuitive Inbetriebnahme. Auch der elektrische Anschluss erfolgt dank neuer Klemmverbindungen direkt und einfach. So erreicht unser schon bekanntes Konzept wpeasy in der wpnext-Variante neue Komfortdimensionen.“

„Mit unserer neuen Wärmpumpen-Generation werden wir die Maßstäbe an Heizungsanlagen neu definieren“, so Burkhard Max abschließend. „Deswegen starten wir voller Zuversicht in das nächste Jahr und blicken mit großer Vorfreude auf die ISH in Frankfurt, bei der wir unser gesamtes Leistungsspektrum präsentieren und beweisen: Innovation hat einen neuen Namen – wpnext.“