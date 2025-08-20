Gradgenau und ohne Wartezeit versorgt der Kleinspeicher SNU 5 Plus von Stiebel Eltron Waschplätze in Küche und Badezimmer mit Warmwasser. Ab sofort ist der kompakte 5-Liter-Kleinspeicher mit einer neuen mattschwarzen Armatur im modernen, stilvollen Design erhältlich. Die Armatur MAE-B ist sowohl im Set mit dem SNU 5 Plus als auch einzeln verfügbar.

Der SNU 5 Plus garantiert eine gradgenaue Warmwasserversorgung zwischen 35 und 85 Grad Celsius ohne Wartezeit. Die gewünschte Temperatur kann dabei stufenlos über den hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rastung am Gerät eingestellt werden. Mit der schwenkbaren, mattschwarzen Armatur MAE-B wird anschließend wie gewohnt Warmwasser in gewünschter Menge und Temperatur gezapft.

Die Antitropf-Funktion des Kleinspeichers verhindert in der Aufheizphase die ansonsten typische Tropfenbildung an der Armatur. Zudem unterbindet die Thermostop-Funktion, dass sich die Armatur erhitzt. Unnötige Trinkwasser- und Energieverluste werden dadurch ebenso vermieden wie Kalkablagerungen an Küchenspüle und Armatur. Für zusätzliche Energiespareffekte sorgt darüber hinaus die hochwertige Vakuum-Isolierung des Kunststoff-Innenbehälters. Mit seinen kompakten Maßen von gerade einmal 42,3 Zentimetern Höhe, 24 Zentimetern Breite und 21,2 Zentimetern Tiefe ist der offene Kleinspeicher nicht nur eine gute Wahl bei der dezentralen Warmwasserbereitung, sondern eignet sich auch bei herausfordernden Platzverhältnissen.

Auch mit allen weiteren drucklosen Kleinspeichern und drucklosen Durchlauferhitzern von Stiebel Eltron kann die mattschwarze Armatur verwendet werden.

Erhältlich ist die neue Armatur MAE-B ab Juli 2025 – einzeln oder als Set mit dem Kleinspeicher SNU 5 Plus + MAE-B.