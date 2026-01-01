STIEBEL ELTRON GRUPPE sucht Gebietsverkaufsleiter tecalor Region Heidelberg, Stuttgart und Freiburg (m/w/d)
Als unabhängiges deutsches Unternehmen in Familienbesitz bieten wir sichere Arbeitsplätze mit hohem Gestaltungsspielraum. Lassen Sie uns gemeinsam die Energiewende vorantreiben!
Gebietsverkaufsleiter tecalor Region Heidelberg, Stuttgart und Freiburg (m/w/d)
Aufgaben:
- Sie vermarkten unsere Produkte und Systemlösungen durch persönliche Außendienstkontakte aktiv an unsere Marktpartner (Fachhandwerk) mit Schwerpunkt auf Heizungswärmepumpen, Wohnungsstationen und Lüftungsanlagen
- Sie betreiben eine strukturierte Neukundenakquise und erhöhen unseren Marktanteil durch gezielte Identifikation und nachhaltige Ansprache von Potentialkunden
- Sie überzeugen Kunden durch nutzenorientierte Konzeptabstimmungen sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Produktpräsentationen und Schulungen
- Sie managen und entwickeln Ihr Verkaufsgebiet eigenverantwortlich und bauen Ihren Kundenstamm unter Nutzung unserer digitalen Lösungen aus
- Sie beraten Marktpartner kompetent auf fachhandwerklichem Niveau
- Sie nutzen vorhandene Tools (CRM-System, Reporting) aktiv zur Selbstorganisation, Besuchsvorplanung und Erfolgskontrolle
- Sie leisten damit einen zentralen Beitrag zur regionalen Marktpräsenz und zur nachhaltigen Entwicklung unserer Kundenbeziehungen
Ihr Profil:
- Abgeschlossene technische Ausbildung im SHK-Bereich, idealerweise mit Weiterbildung zum Meister SHK, Techniker oder Studium in der Versorgungstechnik
- Fundierte Branchenkenntnisse im Bereich Wärmepumpen und Lüftungstechnik, ergänzt durch Erfahrung im Fachhandwerk oder in projektleitender Funktion
- Sicherer Umgang mit CRM-Systemen sowie routinierte MS-Office-Kenntnisse
- Fähigkeit, technische Inhalte klar und praxisnah zu vermitteln sowie Kunden fachlich zu beraten
- Ausgeprägte Selbstorganisation, Reisebereitschaft und Freude daran, Verantwortung für das eigene Verkaufsgebiet zu übernehmen (Führerschein Klasse 3/B erforderlich)
- Kommunikationsstärke, Verhandlungssicherheit und ein authentisches, überzeugendes Auftreten
- Unternehmerisches Denken, Eigeninitiative und Zielorientierung gepaart mit Teamfähigkeit
Wir bieten:
- Attraktive Vergütung - inkl. 13. Monatsgehalt sowie ein leistungsorientierter Entgeltbestandteil mit jährlichen Zielvereinbarungsgesprächen
- Beste Ausstattung - Fahrzeug und Smartphone (auch zur privaten Nutzung)
- Spezialist*in werden - bereichsspezifische sowie individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
- Weitere Vorteile - Gruppenunfallversicherung (auch für den Privatbereich), Bike-Leasing für bis zu zwei Räder, Vergünstigungen bei über 800 Markenanbietern (Corporate Benefits)
- Hoher Gestaltungsspielraum - Ihren Beitrag zur Wärmewende in einem internationalen Familienunternehmen leisten
Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Kontakt
Jörg Teklenburg
HR Business Partner
0553170295880
Tel.: 0 55 31 / 702 110
