Mit der Erfindung des weltweit ersten Ringtauchsieders legte Dr. Theodor Stiebel 1924 den Grundstein für die Unternehmensgruppe Stiebel Eltron. 2024 feiert das Unternehmen, das heute zu den Markt- und Technologieführern im Bereich Wärmepumpe, Warmwasser, Lüftung und Raumheizung gehört, sein 100-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Meilensteins startet Stiebel Eltron eine Jubiläumsaktion im Bereich Lüftungslösungen: Beim Kauf eines Lüftungsgeräts erhalten Kunden ausgewählte Zubehör-Artikel kostenfrei dazu.

Für die Aktion wurden zwei „100YRS-Jubiläumspakete“ geschnürt: Ein Paket mit zentralem Lüftungsgerät und kostenfreien Lüftungsrohren sowie ein Paket mit dezentralen Lüftungsgeräten und kostenfreiem Steuerungsset. „Unter www.stiebel-eltron.de/toolbox/lueftung/ können interessierte Partner wie gewohnt Lüftungssysteme planen. Das Tool zieht die Preise der Aktionsartikel automatisch ab“, erklärt Burkhard Max, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron. Abgesehen von den 100YRS-Jubiläumspaketen winken in diesem Jahr noch zahlreiche weitere Aktionen, darunter Sonderpreise auf ausgewählte Artikel, eine Neuauflage der deutschlandweiten wpeasy-Tour und spezielle Jubiläumsaktionen für Fachpartner.

Vom weltweit ersten Ringtauchsieder zur klimafreundlichen Wärmepumpe

Gegründet wurde Stiebel Eltron am 5. Mai 1924 von Dr. Theodor Stiebel. In Berlin entwickelte er den weltweit ersten Ringtauchsieder. Es folgten zahlreiche Produktinnovationen im Bereich Warmwasserbereitung, später auch in der Hauswärmebereitstellung. Einen wichtigen Impuls für die weitere Unternehmensentwicklung lieferte Anfang der 1970er Jahren die Ölpreiskrise: Stiebel Eltron stieg 1976 als eines der ersten Unternehmen in Deutschland in die Entwicklung und die Produktion von Wärmepumpen ein und gehört damit zu den Pionieren im Bereich klimafreundlicher Heizsysteme. Der Wärmepumpenabsatz hat inzwischen den größten Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens. Heute gehört die Stiebel Eltron Gruppe mit weltweit rund 6.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro zu den Markt- und Technologieführern im Bereich Wärmepumpe, Warmwasser, Lüftung und Raumheizung.

„Bereits 1924 war Dr. Theodor Stiebel von der sauberen Energieform Strom als Energieträger der Zukunft überzeugt. Heute – im Zeitalter der erneuerbaren Energien – ist diese Ansicht mehr denn je gültig. Daher setzen wir mit unserem Produktportfolio konsequent auf Strom und bieten unseren Kunden Lösungen, mit denen sie nicht nur höchstmöglichen Komfort genießen können, sondern gleichzeitig auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, so Burkhard Max.