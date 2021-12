Pressemeldung

„Das ist ihr Vertriebszentrum!“ Mit diesen Worten übergab Sven Schumacher im Rahmen einer kleinen Feierstunde einen virtuellen Schlüssel zum neuen Stiebel Eltron-Vertriebszentrum in Böblingen symbolisch an die geladenen Handwerker vor Ort. Nach elf Monaten der Planung und Umbauarbeiten wurde der neue Standort jetzt eröffnet.

„Coronabedingt musste diese Eröffnung kleiner ausfallen, als wir es uns eigentlich gewünscht haben“, berichtet Sven Schumacher, Leiter des Vertriebszentrums. 40 Fachhandwerker waren zum Empfang geladen. „Sie sind nicht nur unsere Fachpartner, Sie sind die Helden der Energiewende“, bekräftigte Frank Jahns, Geschäftsführer der deutschen Stiebel Eltron-Vertriebsgesellschaft in seiner Eröffnungsrede, „Der häusliche Wärmemarkt ist ein massiver Hebel, was den Klimaschutz betrifft. Ihn zu dekarbonisieren liegt in ihrer und unserer Hand.“ Handwerker hätten aktuell zwei Möglichkeiten, meint der Experte: „Entweder sie sind fit und setzen auf zukunftsfähige Produkte im Wärmemarkt oder sie bleiben bei altbewährtem und verpassen den Anschluss. Wir, Stiebel Eltron, möchten mit ihnen in jedem Fall die Zukunft gestalten. Genau dazu ist dieses moderne Vertriebszentrum entstanden: Damit wir gemeinsam die Heiztechnik der Zukunft in den Markt bringen.“

Fast 700 Quadratmeter umfasst die neue Stiebel Eltron-Niederlassung in Böblingen. Neben 160 Quadratmeter großen Praxisräumen beherbergt der neue Treffpunkt weitere Büroräume, Besprechungsräume, eine Catering-Ecke und eine Dachterrasse. „Der neue Standort bietet unseren Kunden und uns hervorragende Rahmenbedingungen für die gemeinsame erfolgreiche Gestaltung des Wandels im Wärmeerzeugermarkt. Unsere Produktlösungen in den Praxisschulungsräumen sind ‚warm angeschlossen‘, das Schrauben an den Produkten ist ausdrücklich gewünscht und ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Schulungskonzeptes. Schon heute freuen wir uns über den großen Zuspruch unserer Kunden und die uns bereits vorliegenden Anmeldung zu unseren Seminaren hier in Böblingen.“

Mehr zum aktuellen Schulungsprogramm bei Stiebel Eltron: www.stiebel-eltron.de/seminare