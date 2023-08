Sie bezeichnet sich selbst als „Baumädchen“, ist gelernte Anlagenmechanikerin SHK und begeistert seit Jahren ihre mittlerweile eine halbe Million Follower auf Instagram und Tik Tok mit spannenden Einblicken aus ihrem Arbeitsalltag und Geschichten aus ihrem Privatleben. Die 31-jährige Sandra Hunke aus Schlangen bei Paderborn ist jetzt neue Kooperationspartnerin von Stiebel Eltron und wird in den kommenden Jahren die Marke und die Produkte des Unternehmens bewerben.

„Unsere neue Kooperation mit Sandra Hunke, einer angesehenen Influencerin in den Sozialen Medien, bringt uns auch in diesen Kanälen wieder einen Schritt näher zu unserer Zielgruppe“, weiß Fátima Wille, Leiterin Marketing Deutschland Stiebel Eltron. Allein auf Instagram folgen der Handwerkerin mehr als 160.000 Menschen, auf Tik Tok hat sie sogar 320.000 Follower.

Sandra Hunke ist Anlagenmechanikerin SHK aber auch Model, Autorin und Creator auf Social Media. Sie zeigt ihre Arbeit und ihr Privatleben in den sozialen Medien: „Alles hat damit angefangen, dass meine Freundinnen immer wieder sagten: ‚Du bist doch nicht wirklich auf dem Bau, erzähl mal was du genau machst?‘“, beschreibt Hunke rückblickend, „Deshalb begann ich, Bilder von meinen Baustellen zu machen. Heute sind es meist Videos und es sind nicht nur meine Freundinnen, die es sehen, sondern fast eine halbe Millionen Menschen.“

Nicht reden, sondern machen ist ihr Motto, sagt sie selbst. Auf der Baustelle arbeiten und die Menschen fürs Handwerk begeistern sei ihre Leidenschaft: „Das Handwerk ist etwas Wunderschönes, für mich gibt es nichts Besseres, als am Ende eines Tages zu sehen, was ich mit meinen eigenen Händen geschafft habe. Und das möchte ich allen da draußen zeigen“. Und damit fängt sie schon bei den ganz Kleinen an: 2022 ist ihr Kinderbuch „Bella Baumädchen“ erschienen, das sie regelmäßig Mädchen und Jungen auf ihren Lesereisen vorstellt. „Dazu gehe ich auch mal in Baumärkte und ermutige die Kinder, selbst aktiv zu werden und etwas zu bauen“, berichtet sie. „Das schönste Feedback ist, wenn sich Eltern im Nachgang bei mir melden und berichten, dass sie für ihre Töchter Werkzeuggürtel und Baumaterial besorgen mussten.“

Auch über die Grenzen der Online-Welt ist Sandra Hunke bekannt: Mehr als elf Jahre Berufserfahrung hat sie als SHK-Anlagenmechanikerin und ist in diesem Job auch weiterhin bei der Firma „Badgalerie Blome“ in Paderborn tätig. Neben all diesen Projekten ist sie zudem als Model aktiv und immer mal wieder in verschiedenen Kampagnen und auf Laufstegen zu sehen. Dank dieses außerordentlichen Engagements ist Hunke zudem häufig in TV und Presse vertreten und nutzt diese Plattformen geschickt aus, um ihre Baumädchen-Botschaften zu vermitteln.

In Kürze startet ihr nächstes ehrgeiziges Projekt: Sandra Hunke hat ein altes Haus gekauft und will ihre eigene Baumädchen-Villa daraus machen: „Ich möchte Handwerkerinnen aus allen Gewerken auf meiner Baustelle vorstellen und einmal mehr zeigen: Mädchen können das auch!“ Gleichzeitig möchte sie ihren Followern vermitteln, wie man heute nachhaltig und umweltbewusst baut.

„Als Anlagenmechanikerin SHK werde ich natürlich gerade zum Thema Heizung mit Fragen bombardiert“, so Hunke, „und deshalb möchte ich meinen Followern zeigen, dass es heute eine sinnvolle Lösung gibt, zu heizen: die Wärmepumpe. Ich habe meine ersten Wärmepumpen schon in meiner Ausbildung vor mehr als 10 Jahren verbaut und damals war sie bereits das Must-have für alle Häuslebauer. Daran hat sich nichts geändert,“ weiß die Expertin, „Weil die Politik mit Gesetzen Druck ausübt, wird die Wärmepumpe plötzlich extrem kritisch beäugelt. Ich vergleiche es immer mit der Anschnallpflicht: Eigentlich wissen wir alle, dass der Anschnallgurt Leben rettet, doch als es zur Pflicht wurde, gab es auch Menschen, die es nicht gut fanden. Wir lassen uns nicht gerne etwas vorschreiben – selbst wenn es gut ist.“ Deshalb will sie bei ihrem Hausbau genau auf diese Dinge eingehen und im Detail erklären, warum eine Wärmepumpe heute eine gute Investition ist.

„Ich freue mich sehr, dass ich STIEBEL ELTRON für eine Zusammenarbeit gewinnen konnte. Seit fast 100 Jahren ist das Unternehmen die erste Adresse für strombetriebene Technologien. Die Durchlauferhitzer aus Holzminden habe ich bereits in unzähligen Häusern verbaut und auch bei Wärmepumpen war STIEBEL ELTRON von Anfang an dabei. Deshalb ist die Marke für mich die erste Wahl!“, begründet Hunke die Zusammenarbeit mit dem Industriepartner. „Ich freue mich riesig, eine STIEBEL ELTRON-Wärmepumpe in meiner Baumädchen-Villa zu verbauen.“

Bei Instagram ist Sandra Hunke unter @sandra_hunke zu finden, bei Tik Tok unter @sandrahunke. Auch Stiebel Eltron ist mit einem Profil bei Instagram vertreten und postet regelmäßig Beiträge zur Unternehmensentwicklung, der Wärmewende sowie den eigenen Produkten und Lösungen – zu finden unter @stiebeleltron.de.