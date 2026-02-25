Stiebel Eltron bietet ab sofort eine Verlängerung des Garantiezeitraums der Komfort-Durchlauferhitzer DHE und DHE Connect auf insgesamt fünf Jahre an. Dafür reicht es, wenn Endkunden ihr Produkt unkompliziert online registrieren.

„Wir sind von der Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt – deswegen erhöhen wir die Garantiezeit auf unsere Premium-Durchlauferhitzer DHE und DHE Connect auf fünf Jahre“, sagt Burkhard Max, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron. Damit die Garantieverlängerung wirksam wird, ist eine Geräteregistrierung notwendig. „Das Verfahren kennen Endkunden schon aus vielen Bereichen, ist online möglich und dadurch schnell und unkompliziert“, sagt Max. Auf den Durchlauferhitzern befindet sich ein Sticker mit QR-Code – dieser führt auf die Internetseite www.stiebel-eltron.de/garantievorteil, wo die Registrierung mit Eingabe der Gerätedaten möglich ist.

„Der DHE ist das absolute Top-Produkt unter den Stiebel Eltron-Durchlauferhitzern“, sagt Max. Das Gerät ist vollelektronisch geregelt und garantiert jederzeit eine gradgenaue Warmwassertemperatur – unabhängig von der Anzahl der Zapfstellen, Druckschwankungen im Leitungsnetz oder der Einlauftemperatur. Das Multifunktionsdisplay macht die Bedienung besonders einfach. Die Connect-Variante ist WLAN-fähig und somit auch per App bedienbar.