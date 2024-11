Ist die Wärmepumpe auch in meinem Eigenheim eine gute Heizlösung? Und welche Kosten kommen auf mich zu? Diese und weitere Fragen rund um das umweltfreundliche Heizsystem beantworten Hersteller, Experten und Verbände im Rahmen der ‚Woche der Wärmepumpe‘ vom 04.-10. November deutschlandweit – nicht nur in Online-Vorträgen, sondern auch im direkten Gespräch bei zahlreichen Veranstaltungen vor Ort.

„Wir stehen Bauherren und Hausbesitzern bei der Auswahl ihrer Wärmepumpe zur Seite“, verspricht Burkhard Max, Vertriebsgeschäftsführer Stiebel Eltron. „Mit unserem Expertenwissen unterstützen wir dabei, eine fundierte, individuelle Entscheidung für die besten Heizung im Eigenheim zu treffen.“ Die ‚Woche der Wärmepumpe‘ nimmt das niedersächsische Unternehmen zum Anlass, das Informationsaufgebot noch einmal aufzustocken: „Sowohl in unseren sieben deutschen Vertriebszentren als auch gemeinsam mit unseren Fachpartnern vor Ort werden wir beraten und Wärmepumpenanlagen sowie mögliche Förderungen berechnen – denn der Einbau lohnt sich“, weiß der Experte, „Die Förderbedingungen waren noch nie so gut wie aktuell. Der Staat übernimmt derzeit bis zu 70 Prozent der gesamten Kosten“ Mehr dazu erfahren Endkunden in den Veranstaltungen zur ‚Woche der Wärmepumpe‘.

Infoveranstaltung online oder vor Ort vormerken

Auf der Stiebel Eltron-Website können sich Interessierte ab sofort für Online-Vorträge registrieren oder den passenden Termin vor Ort finden, um Anfang November alle wichtigen Infos rund um die eigene Wärmepumpe zu erhalten: www.stiebel-eltron.de/wochederwp