„WP easy – Wärmepumpe, so einfach wie nie!“ – unter diesem Motto präsentiert Stiebel Eltron, das in diesem Jahr sein 100jähriges Bestehen feiert, auf der Light + Building 2024 (3. bis 8. März in Frankfurt a. M.; Halle 12, Stand E71) hocheffiziente Wärmepumpen-Lösungen für jeden Gebäudetyp. „Ob Einfamilienhaus, Reihenhaus oder großer Wohnkomplex, ob Sanierung oder Neubau – angesichts der immensen Herausforderungen der Wärmewende müssen sich Produkte flexibel adaptieren und immer schneller und einfacher installieren lassen. Genau hierfür sind wir der richtige Partner: Mit der Erfahrung aus 100 Jahren Warmwasserbereitung, fast 50 Jahren Wärmepumpentechnik und über 30 Jahren Lüftungstechnik bieten wir für nahezu jeden Anwendungsfall die richtige Systemlösung“, so Marcus Haferkamp, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron.

Zu den Highlights des Stiebel Eltron-Messeauftritts gehören standardisierte Wärmepumpensets für den Einsatz in Neubau und Bestand. Die vorkonfigurierten Systemlösungen sind für rund 80 Prozent der Anwendungsfälle im Ein- und Zweifamilienhaus geeignet und lassen sich durch wiederkehrende Anlagenkonzepte und passende Vorparametrisierungen schnell und effizient in Serie verbauen. Damit spart der Fachhandwerker viel Zeit, sowohl bei der Planung und Auslegung als auch bei der Installation selbst. Neben den Wärmepumpen-Sets zeigt der Haustechnikhersteller zahlreiche Produktneuheiten, angefangen bei der neuen Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus, die mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) arbeitet. Ebenfalls im Warmwasser-Segment präsentiert Stiebel Eltron den Wandspeicher EW-V ECO für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen sowie das HOT 2.6 N Premium 3in1-Set, das ohne Vorlaufzeit 95°C heißes Wasser liefert. Zudem wird das neue zentrale Lüftungsgerät LWZ-W 450/600 (E) Premium für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbegebäuden vorgestellt.

Darüber hinaus erhalten Besucher am Messestand Informationen zu den vielfältigen Serviceleistungen von Stiebel Eltron. Außerdem besteht die Möglichkeit, online verfügbare Softwarelösungen wie die Toolbox (zur Planung und Umsetzung von Wärme-, Lüftungs- und Klimasystemen) oder das Servicewelt-Portal (zur Fernwartung von Wärmepumpenanlagen) am Stand live zu testen. Nicht zuletzt informiert Stiebel Eltron auch über die neue Fördergarantie beim Heizungstausch. „Unsere Empfehlung ist ganz klar: Um Kapazitätsengpässen im Handwerk vorzubeugen, sollten Sanierungsvorhaben zügig angegangen werden, auch wenn Förderanträge offiziell erst ab Ende Februar gestellt werden können. Dabei gehen unsere Kundinnen und Kunden kein Risiko ein: Falls ihr Förderantrag von der KfW abgelehnt wird, bekommen sie die Fördersumme von Stiebel Eltron ausbezahlt, sofern die Voraussetzungen und Bedingungen unserer Fördergarantie erfüllt sind“, so Marcus Haferkamp.