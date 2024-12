Der Wärmepumpen-Hersteller Stiebel Eltron ist als Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Die Urkunde nahm Stiebel Eltron-Nachhaltigkeitsmanagerin Sara Lohr bei einer feierlichen Abendveranstaltung in Düsseldorf entgegen.

Stiebel Eltron zählt zu den drei Finalisten mit den nachhaltigsten Konzepten zum Heizen, Lüften und Kühlen und gilt damit als Wegbereiter der Branche – zu diesem Ergebnis kommt die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Unternehmen. Mit innovativen und ressourcensparenden Ideen treibt der niedersächsische Hersteller und einer der führenden Anbieter von Wärmepumpen die Wärmewende und den Weg zur Klimaneutralität voran.

„Die Vision einer nachhaltigen Zukunft ist das, was uns bei Stiebel Eltron seit unserer Gründung vor 100 Jahren vorantreibt. Jeden Tag arbeiten wir daran, unsere umweltfreundlichen Produkte zur Bereitstellung von Raumwärme, Raumkühlung, warmem Wasser und für die Lüftung von Gebäuden noch nachhaltiger zu gestalten, um weltweit für eine signifikante Reduzierung von CO 2 -Emissionen zu sorgen“, sagt Dr. Kai Schiefelbein, Vorsitzender der Geschäftsführung von Stiebel Eltron. „Wir leisten aber nicht nur mit unseren Produkten einen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft: Wir kennen unsere Verantwortung und berücksichtigen deshalb den Umweltschutz und soziale Belange bei all unseren Entscheidungen. Dass die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises uns mit unseren Produkten und unserer Mission als einer der Vorreiter unserer Branche sieht, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Nachhaltigkeitsmanagerin Sara Lohr fügt hinzu: „Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung, und der größte Preis seiner Art in ganz Europa. Dass Stiebel Eltron zu den besten drei Unternehmen seiner Kategorie zählt und unsere Arbeit damit honoriert wird, macht uns sehr stolz.“

Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis identifiziert Unternehmen aus hundert verschiedenen Branchen, die sich erfolgreich auf den langen, komplexen Weg zur Nachhaltigkeit gemacht haben. Eine Jury mit Experten aus Forschung, Verbänden, Wirtschaft und Zivilgesellschaft definiert anschließend die Finalisten und einen Sieger, die sich als Vorreiter ihrer Branche auszeichnen.