Ausbildung zum Zentralheizungs- u. Lüftungsbauer, Fachstudium an der Bundesfachschule Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (BUFA). Studium Betriebswirtschaftslehre an der VWA- Hochschule für berufsbegleitendes Studium. Kundenzentriert, strategisch, effizient, ergebnis- und zielorientiert, empathisch mit Team- und Führungskompetenz. Initiativ, agil, professionell, unterstütze ich erfolgreich ihr Unternehmen. Bei Interesse melden Sie sich unter stellenangebote@shk-journal.de, wir leiten Ihre Mail weiter. Bitte geben Sie die Chiffre 2021/02 mit an.