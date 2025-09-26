26.09.2025  Stellenangebot Alle News von GEBERIT

Geberit sucht Verkaufsberater Objekte (m/w/d) Region Ostalbkreis, Esslingen, Alb-Donau, Ulm, Heidenheim, Göppingen

HAUPTAUFGABEN​

Sie sind ein kommunikationsstarker Technikprofi mit Gespür für komplexe Planungsprozesse und verstehen es Kunden von Produkten zu überzeugen? Dann suchen wir Sie für unseren Außendienst!

  • Fachliche Beratung und Betreuung von SHK-Fachplanern, Planungsabteilungen von Wohnbaugesellschaften, Bauämtern und Krankenhäusern mit eigener Planungsabteilung
  • Technisch fundierte Präsentation unserer Produktlösungen mit Fokus auf Effizienz, Nachhaltigkeit und normgerechte Umsetzung
  • Projektbegleitung von der Planungsphase bis zur Umsetzung – inklusive technischer Klärungen und Schnittstellenmanagement
  • Förderung der selbstständigen Anwendung unserer Produkte in Bauprojekten – mit digitaler Unterstützung durch Geberit-Software
  • Durchführung von Fachveranstaltungen zur Pflege und zum Aufbau neuer Kundenbeziehungen
  • Effiziente Vertriebssteuerung durch CRM-Pflege und digitale Unterstützung bei Kundenanfragen

AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION

  • Idealerweise Abschluss als SHK-Meister, Techniker oder Ingenieur (m/w/d), mit Erfahrung in der Planung oder Projektleitung
  • Zusatzqualifikation als Betriebswirt (m/w/d) des Handwerks oder vergleichbare Weiterbildung von Vorteil
  • Erfahrung im Außendienst oder in der technischen Beratung mit Fokus auf institutionelle Kunden 
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und strategisches Denken
  • Wohnsitz in der Region

WIR BIETEN

  • Unsere Werte: Gelebte Unternehmenskultur basierend auf unserem Kompass
  • Zuverlässiger Arbeitgeber: Einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
  • Kollegiale Zusammenarbeit: Flache Hierarchien und eine offene Lernkultur
  • Arbeitsatmosphäre: Offenes und modernes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team
  • Optimaler Einstieg: Individuelles Onboarding für einen gelungenen Start
  • Geld und Vorsorge: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersversorgung und 30 Tage Urlaub
  • Flexible Arbeitszeitmodelle: Gleitende Arbeitszeiten
  • Familienorientierte Leistungen: Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und Kinderferienbetreuung 
  • Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Außendienst bieten wir mit dem EGYM-Wellpass & Hansefit den Rahmen für sportlichen Ausgleich
  • Mobilität: Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung verwendet werden darf

Beschäftigungsart: Vollzeit  
Vertragsart: Unbefristet  
Ort: Aussendienst Deutschland  

KONTAKT
Geberit Vertriebs GmbH 
Thomas Klaffke 
+49 7552 934 7908

Tritt gerne vorab mit mir in Kontakt!

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
Telefon:  07552 - 934-0
Endkundenummer: 07552 934 4455
www.geberit.de
