HAUPTAUFGABEN​

Sie sind ein kommunikationsstarker Technikprofi mit Gespür für komplexe Planungsprozesse und verstehen es Kunden von Produkten zu überzeugen? Dann suchen wir Sie für unseren Außendienst!

Fachliche Beratung und Betreuung von SHK-Fachplanern, Planungsabteilungen von Wohnbaugesellschaften, Bauämtern und Krankenhäusern mit eigener Planungsabteilung

Technisch fundierte Präsentation unserer Produktlösungen mit Fokus auf Effizienz, Nachhaltigkeit und normgerechte Umsetzung

Projektbegleitung von der Planungsphase bis zur Umsetzung – inklusive technischer Klärungen und Schnittstellenmanagement

Förderung der selbstständigen Anwendung unserer Produkte in Bauprojekten – mit digitaler Unterstützung durch Geberit-Software

Durchführung von Fachveranstaltungen zur Pflege und zum Aufbau neuer Kundenbeziehungen

Effiziente Vertriebssteuerung durch CRM-Pflege und digitale Unterstützung bei Kundenanfragen

AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION

Idealerweise Abschluss als SHK-Meister, Techniker oder Ingenieur (m/w/d), mit Erfahrung in der Planung oder Projektleitung

Zusatzqualifikation als Betriebswirt (m/w/d) des Handwerks oder vergleichbare Weiterbildung von Vorteil

Erfahrung im Außendienst oder in der technischen Beratung mit Fokus auf institutionelle Kunden

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und strategisches Denken

Wohnsitz in der Region

WIR BIETEN

Unsere Werte: Gelebte Unternehmenskultur basierend auf unserem Kompass

Zuverlässiger Arbeitgeber: Einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen

Kollegiale Zusammenarbeit: Flache Hierarchien und eine offene Lernkultur

Arbeitsatmosphäre: Offenes und modernes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team

Optimaler Einstieg: Individuelles Onboarding für einen gelungenen Start

Geld und Vorsorge: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersversorgung und 30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeitmodelle: Gleitende Arbeitszeiten

Familienorientierte Leistungen: Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und Kinderferienbetreuung

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Außendienst bieten wir mit dem EGYM-Wellpass & Hansefit den Rahmen für sportlichen Ausgleich

Mobilität: Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung verwendet werden darf

Beschäftigungsart: Vollzeit

Vertragsart: Unbefristet

Ort: Aussendienst Deutschland

KONTAKT

Geberit Vertriebs GmbH

Thomas Klaffke

+49 7552 934 7908

Tritt gerne vorab mit mir in Kontakt!