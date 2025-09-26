Geberit sucht Verkaufsberater Objekte (m/w/d) Region Ostalbkreis, Esslingen, Alb-Donau, Ulm, Heidenheim, Göppingen
HAUPTAUFGABEN
Sie sind ein kommunikationsstarker Technikprofi mit Gespür für komplexe Planungsprozesse und verstehen es Kunden von Produkten zu überzeugen? Dann suchen wir Sie für unseren Außendienst!
- Fachliche Beratung und Betreuung von SHK-Fachplanern, Planungsabteilungen von Wohnbaugesellschaften, Bauämtern und Krankenhäusern mit eigener Planungsabteilung
- Technisch fundierte Präsentation unserer Produktlösungen mit Fokus auf Effizienz, Nachhaltigkeit und normgerechte Umsetzung
- Projektbegleitung von der Planungsphase bis zur Umsetzung – inklusive technischer Klärungen und Schnittstellenmanagement
- Förderung der selbstständigen Anwendung unserer Produkte in Bauprojekten – mit digitaler Unterstützung durch Geberit-Software
- Durchführung von Fachveranstaltungen zur Pflege und zum Aufbau neuer Kundenbeziehungen
- Effiziente Vertriebssteuerung durch CRM-Pflege und digitale Unterstützung bei Kundenanfragen
AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION
- Idealerweise Abschluss als SHK-Meister, Techniker oder Ingenieur (m/w/d), mit Erfahrung in der Planung oder Projektleitung
- Zusatzqualifikation als Betriebswirt (m/w/d) des Handwerks oder vergleichbare Weiterbildung von Vorteil
- Erfahrung im Außendienst oder in der technischen Beratung mit Fokus auf institutionelle Kunden
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und strategisches Denken
- Wohnsitz in der Region
WIR BIETEN
- Unsere Werte: Gelebte Unternehmenskultur basierend auf unserem Kompass
- Zuverlässiger Arbeitgeber: Einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
- Kollegiale Zusammenarbeit: Flache Hierarchien und eine offene Lernkultur
- Arbeitsatmosphäre: Offenes und modernes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team
- Optimaler Einstieg: Individuelles Onboarding für einen gelungenen Start
- Geld und Vorsorge: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersversorgung und 30 Tage Urlaub
- Flexible Arbeitszeitmodelle: Gleitende Arbeitszeiten
- Familienorientierte Leistungen: Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und Kinderferienbetreuung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Außendienst bieten wir mit dem EGYM-Wellpass & Hansefit den Rahmen für sportlichen Ausgleich
- Mobilität: Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung verwendet werden darf
Beschäftigungsart: Vollzeit
Vertragsart: Unbefristet
Ort: Aussendienst Deutschland
KONTAKT
Geberit Vertriebs GmbH
Thomas Klaffke
+49 7552 934 7908