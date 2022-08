Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir derzeit Vertriebsmitarbeiter im Außendienst im Bereich Sanitär (m/w/d) in Vollzeit im Raum Nordbayern, die mit uns wachsen wollen. Die Tätigkeit ist auf Home-Office-Basis aufgrund der Entfernung zu unserer Firmenzentrale in Berlin.

Ihre Aufgaben

Betreuung und Beratung unserer Bestandskunden sowie Neukundenakquise

Aufbau von stabilen und dauerhaften Kundenbeziehungen

Umsatzverantwortung für das übertragene Verkaufsgebiet

Fachkompetente Beratung unserer Geschäftspartner

Überzeugende Präsentationen vor unseren Partnern

Ihr Profil

Verständnis für Markt- und Kundenbedürfnisse

Abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung

Erfahrung im Außendienst in Industrie oder Handel

Ein hohes Maß an Eigenmotivation, mit ergebnis- und kundenorientiertem Handeln

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick sowie verantwortungs- und vertrauensvolles Arbeiten

Worauf Sie sich freuen können

eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Freiraum in der Organisation Ihres Arbeitsumfeldes und in der Umsetzung Ihrer Ziele

eine produktspezifische Einführung und umfassende Einarbeitung

zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen

ein attraktives, leistungsgerechtes Gehalt

ein Firmen-PKW mit Privatnutzung

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail an bewerbungen(at)puk-duschkabinen.de (Ansprechpartner: Herr Peplinski) oder sprechen Sie uns auf der SHK Essen (Stand 5D21) an. Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!