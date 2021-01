Die Windhager-Führungsmannschaft ist wieder komplett: Stefan Gubi übernimmt mit Wirkung vom 18.01.2021 nach dem Ausscheiden von Manfred Faustmann im Dezember 2020 die Geschäftsführung der beiden Windhager Vertriebsgesellschaften Österreich und Deutschland.

Der 56-jährige Niederösterreicher war die letzten beiden Jahre in einem namhaften Unternehmen der Fahrzeugbranche für die operative Führung mehrerer großer Marken verantwortlich. Zu seinen Kernaufgaben zählten neben der Umsetzung innovativer Digitalisierungsstrategien auch der Aufbau neuer Vertriebs- und Geschäftsmodelle. Von 2012 bis 2018 konnte Gubi bereits bei der Deutschen Telekom Gruppe unter anderem als Senior Vice President sein internationales Vertriebs- und Marketing-Know-How unter Beweis stellen. Auch die Jahre davor war Stefan Gubi in verschiedenen Management-Positionen in diesen Bereichen tätig.

„Stefan Gubi ist ein erfahrener Marketing- und Vertriebsprofi. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Wissen und seiner Begeisterung für unser Unternehmen und unsere Produkte die Entwicklung von Windhager entscheidend vorantreiben wird“, so Eigentümer und Geschäftsführer Gernot Windhager. Dementsprechend sieht Gubi in der Weiterentwicklung der Marke und in der Stärkung der Positionierung des Unternehmens als international führenden Heizungsspezialisten sein vorrangiges Ziel. „Windhager hat es in seiner 100-jährigen Geschichte immer wieder geschafft, mit seinen Heiztechnologien und Leistungs-Portfolio Maßstäbe zu setzen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukunftsweisende Wege zu finden, um unsere Kunden und Partner zu begeistern und so den Führungsanspruch des Unternehmens auszubauen“, erklärt Gubi.