Pressemeldung

Platz ist im Bad oft Mangelware. Insbesondere im Waschtischunterschrank schränkt der Siphon die nutzbare Fläche in den Schubladen oft ein. Geberit bietet mit neuen Ablaufsystemen Raumsparsiphon-Lösungen für Waschtische mit und ohne Überlauf. In vier unterschiedlichen Varianten sind die neuen Waschtischanschlüsse ein echter Gewinn für mehr nutzbaren Stauraum.

Bereits mit der Einführung der Badserie Geberit ONE setzte der europäische Marktführer für Sanitärprodukte 2019 ein Zeichen für mehr Platz im Waschtischunterschrank, indem die Entwässerung in die Vorwand verlegt wurde. Nun rüstet Geberit auch bei weiteren Badserien nach. Vier neu entwickelte Waschbeckenabläufe sorgen für Raumgewinn im Unterschrank.

Ablauf-Varianten für unterschiedliche Waschtische

Der neue Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell ist zum einen mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung für alle Waschtische ohne Überlaufloch erhältlich. Zum anderen gibt es den platzsparenden Waschbeckenablauf als Variante mit Außenventilstopfen, wahlweise mit Hebelbetätigung oder mit Druckbetätigung für Waschtische mit Überlauf. Diese drei Modelle lassen sich mit allen Waschtischunterschränken von Geberit kombinieren, die keine Aussparung mehr für den Siphon haben.

Eine vierte Variante, der neue Waschbeckenablauf Clou, erlaubt es, Wasser gefahrlos in Waschtischen ohne Überlaufloch zu stauen. Er hat ebenfalls einen Raumsparsiphon mit Hebelbetätigung, die Ventilabdeckung ist bündig im Abfluss der Waschtischkeramik versenkt und mit einem verborgenen Kammeinsatz ausgestattet. Der unsichtbare Überlauf befindet sich verborgen unter der Waschtischkeramik.

Die neuen Waschtischanschlüsse zeigen eindrücklich, wie moderner Wohnkomfort aussehen kann. Sie wurden so flach gestaltet, dass in den Waschtischunterschränken keine Aussparung für den Siphon mehr nötig ist – ein wertvoller Zugewinn an Stauraum, den die Kunden künftig besser für ihre Badutensilien nutzen können.

Raumgewinn bei der Badserie Geberit iCon

Bei dem Design- und Funktions-Update der Badserie Geberit iCon 2021 wurde in den Waschtischunterschränken bewusst auf die Siphon-Aussparung verzichtet. Der Kunde kann dadurch die Auszüge unterbrechungsfrei nutzen. Für die Montage der Geberit iCon Waschtische oder Doppelwaschtische mit Unterschrank ist die Verwendung eines Geberit Waschbeckenanschlusses mit Raumsparsiphon daher zwingend erforderlich und muss zusammen mit den gewünschten Komponenten für Waschtisch und Unterschrank bestellt werden.

Das Geberit iCon Set Möbelwaschtisch im SlimRim-Design mit Unterschrank und zwei Schubladen ist nur mit dem Ablaufsystem Clou kompatibel. Der Waschbeckenanschluss Clou Raumsparmodell mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung ist im Lieferumfang enthalten, der Raumsparsiphon, den Geberit bereits seit längerem im Angebot hat, muss jedoch zusätzlich mitbestellt werden.

Cleveres Platzangebot auch bei Geberit Renova Plan

Auch bei der Badserie Renova Plan kommt ein Raumsparsiphon zum Einsatz für mehr Platz im Unterschrank. Die Waschtischunterschränke in der Breite von 55 bis 130 Zentimeter haben keine Aussparung mehr für den Siphon. Zur Wahl stehen Kombinationen aus Waschtisch und Unterschrank mit einer Schublade und einer Innenschublade oder auch der Doppelwaschtisch mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen. Der Raumsparsiphon muss zusätzlich bestellt werden.

Badserie Geberit ONE: Ablauf in der Wand

Stattet der Bauherr das Bad mit Waschtisch und Unterschrank der Badserie Geberit ONE aus, kommen auch die entsprechenden Installationselemente hinter der Wand zum Einsatz. Alle Elemente vor und hinter der Wand bilden bei Geberit ONE eine Einheit und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Der Ablauf des Waschtischs in die Wand und der in einer Funktionsbox befindliche Siphon haben in der Badserie ihren festen Platz in der Vorwand. Eine Designplatte verdeckt – gleich einer Fliese – den Zugang zur Funktionsbox unter dem Waschtisch. Im Bedarfsfall, etwa wenn ein Schmuckstück daraus geborgen werden soll, oder für Wartungsarbeiten, kann sie einfach geöffnet werden.

Mit den cleveren Ablaufsystemen und Raumsparlösungen von Geberit gewinnen Badserien wie Geberit iCon, Geberit Renova Plan und Geberit ONE deutlich an Nutzerfreundlichkeit und Stauraum hinzu. So gibt es nun für Privatwohnungen oder im Objektgeschäft Auswahlmöglichkeiten für eine komfortable Siphonlösung am Waschplatz, die den Kunden mehr Freiheit und Platz bei der täglichen Nutzung ermöglicht.