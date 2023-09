So begeistern Sie Ihre Kunden

Nach einer Umfrage benötigen Kunden eine Zeitachse von sechs Jahren, bevor Sie den Auftrag zur Badmodernisierung an ein SHK-Unternehmen vergeben. Weshalb dieser enorme zeitliche Vorlauf? Auf diese Frage antworteten die Kunden, dass sie vor allen Dingen die Angst vor Schmutz und Staub zurückhält, das Startsignal für ihr neues Badezimmer zu geben.

Als Badspezialist können Sie Ihren Kunden diese Ängste nehmen, indem Sie Ihr Staubschutzkonzept in Ihren Werbeaussagen in den Vordergrund stellen. Mit unserem hochwirksamen Staubschutzgerät werden Sie Ihre Kunden begeistern und besonders positive Bewertungen in den Sozialen Medien erhalten.

Die Raum-Staubabsaugung Mini Turbo hat sich ideal bei der Modernisierung von Badezimmern bewährt.

Die Vorteile des Mini Turbo:

Trockenfilterbasis. Also kein Wassersystem

Zum Absaugen staubhaltiger Luft bis max. 20m² Raumgröße

Die gereinigte Luft kann nach außen oder in den Wohnbereich geleitet werden

Der Mini Turbo kann direkt im Raum aufgestellt werden

Große langlebige Dauer-Filterpatrone mit 7,5 m² Filterfläche

Mit Vorfilter „G4“ und Hauptfilter der Filterklasse „M“ oder „Hepa 14“

Tragegriffe und Räder für einfachen Transport

Stufenlos einstellbare Saugleistung und Filterfüllstandsanzeige

BG Bau-konformer Filterwechsel

Ansaug- und Abluftstutzen für Schlauchdurchmesser 200 mm

Gewicht nur 21 kg

Kompakte Maße 600 x 400 x 800 mm (BxTxH)

Diese Daten haben bereits zahlreiche Badspezialisten überzeugt. Mehr Infos und Bestellmöglichkeit unter www.staubdieb.com