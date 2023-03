Ihre Kunden schieben die längst fällige Sanierung ihres Bades immer wieder auf, weil sie sich vor dem vielen Staub und Schmutz sträuben, der sich über das ganze Haus verteilt? Keine Sorge, mit dem modernen Luftreinigungsgebläse „AirClean“ kein Problem mehr! Der AirClean schluckt per Unterdruck allen Staub und Schmutz, der während der Sanierung verursacht wird. So können Sie eine nahezu staubfreie Erneuerung des Bades Ihres Kunden vornehmen!

Welche Vorteile bietet AirClean?

AirClean saugt den Staub und Schmutz ein, benetzt diesen mit Wasser. So kann die praktisch ausgewaschene Luft wieder in den Raum zurückgegeben werden (Umluftsystem) oder nach außen abgegeben werden (Unterdrucksystem). Durch den geringen Platzbedarf des AirClean ist dieser selbst in kleinsten Räumen wie z. B. Ihrem Gäste-WC einsetzbar. Auch innen liegende Räume ohne Fenster können mit AirClean saniert werden. Kein aufwendiges Abkleben und Abdecken der Wohnungseinrichtung mehr!



Mit AirClean bieten Sie Ihren Kunden eine neue Art und Qualität der Badsanierung!

Besuchen sie uns auf den Messen:

Gienger Neuheitenschau Stand W 001

Gienger München KG, Poinger Straße 4, 85570 Markt Schwaben

29.03. – 01.04.2023

Werkzeugmesse Max Carl KG

Max-Carl-Straße 1, 96269 Großheirath

30.06.2023

WerkTag Reisser

Hans-Klemm-Straße 21, 71034 Böblingen

06.07.2023

Alle Kontaktmöglichkeiten:

Sie erreichen uns jederzeit über die bekannten Kontaktmöglichkeiten, für Fragen, Anfragen, Terminvereinbarungen, Bestellungen und alles andere.

Telefon: 06451 – 72400

Fax: 06451 – 724040

Mobil, whatsapp, Videotelefonie: 0171 – 6842773

Web: www.airclean.de und www.rohreschneiden.de

Mail: info(at)airclean.de und info(at)pcs-rohrschneidesystem.de

Für weitere Fragen: