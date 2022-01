Pressemeldung

Für unsere DIY- und eCommerce-Kund:innen ist so GROHE QuickFix entstanden, das auf die Nachfrage DIY-affiner Verbraucher:innen reagiert, die einfache Renovierungen und einen Produktaustausch selbst durchführen möchten. GROHE QuickFix wird aktuell mit einer Marketing-Kampagne eingeführt.

Wir bedauern, dass insbesondere unser Kampagnen-Video für GROHE QuickFix falsche Signale in Richtung des Fachhandwerks gesendet hat. Es war keinesfalls unsere Absicht, die Leistungen unserer Partner:innen herabzuwürdigen. Wir nehmen die Kritik aus der SHK- Branche sehr ernst. Wir haben uns daher entschieden, die Kommunikation noch einmal kritisch zu prüfen. Das Video werden wir in der vorliegenden Form in der DACH-Region zukünftig nicht mehr einsetzen.

Neben den QuickFix Produkten liegt ein weiterer Fokus auf unserem GROHE Professional Portfolio, mit dem wir dem Fachhandwerk ein maßgeschneidertes Produktsortiment und eine echte Möglichkeit zur Differenzierung bieten. Ergänzt durch zugeschnittene Services werden wir unsere wichtigen Partner im dreistufigen Vertrieb so auch künftig eng unterstützen. Denn der Schulterschluss mit den SHK-Betrieben ist und bleibt für uns essenziell.

Hierbei setzen wir auf einen offenen Dialog und den „Austausch auf Augenhöhe“. Dafür haben wir 2020 ein eigenes Programm für das Handwerk gestartet. Mit „Meisterwerker“ bieten wir ein umfangreiches Servicepaket - ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Installateure. Dazu gehören die intensive Betreuung durch den Außendienst und Verkaufsunterstützung durch Produkt- und Montagevideos sowie maßgeschneiderte Trainings unserer „Meister Akademie“.

Zudem unterstützen wir aktiv bei einer der größten Herausforderungen unserer Branche: der Nachwuchsförderung. Im Rahmen unseres internationalen Programms GROHE „Installer Vocational Training and Education“ (GIVE) fördern wir auch in Deutschland überbetriebliche Ausbildungsstätten im Bereich der Aus- und Weiterbildung zum Beispiel durch die Ausstattung von Praxisräumen.

Wir möchten unseren Fachpartner:innen noch einmal ausdrücklich versichern, dass wir unser Engagement für das Handwerk durch die Differenzierung stärken. Wir werden den Dialog mit dem Fachhandwerk weiter intensivieren und unsere Aktivitäten ausbauen.

Um auch zukünftig ein verlässlicher Partner zu sein.