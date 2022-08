Intelligente Lösungen wie das RAUSIKKO Komplettprogramm entlasten die Kanalisation, schützen die Umwelt – und helfen sparen. Das ganzheitliche Portfolio von REHAU ist darauf ausgelegt, Niederschlagswasser gereinigt in den natürlichen Wasserkreislauf zurückzuführen. Mit der richtigen Planung, Dimensionierung und Umsetzung können Systeme zum Wassermanagement zukünftig noch besser auf die Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet und Infrastruktureinrichtungen nachhaltig umgesetzt werden. Mit der neuen RAUSIKKO DESIGN Software gestalten Sie aktiv die Zukunft rund um den nachhaltigen Umgang mit Regenwasser. Die Bemessungssoftware punktet mit Anwenderfreundlichkeit, Planungssicherheit und Konnektivität. Das innovative Update vereint die Integration der bisherigen Regelwerke in einem intuitiven grafischen Interface, das Ihnen die Bemessung der Anlagen schnell, einfach und effizient ermöglicht. Die Integration von Open Street Map Karten und der neue „Drag and Drop“ Box-Konfigurator vereinfachen und beschleunigen die Planung. Neben den bisherigen Regelwerken ist zudem der Berechnungsansatz des DWA-Arbeitsblatts A 102-2 integriert, der im Fokus der Genehmigungsbehörden für den Gewässerschutz steht. Durch diese Neuerung ermöglichen wir Ihnen eine einfache und schnelle Dimensionierung der Behandlungsanlagen zur Regenwasserbewirtschaftung bei der Einleitung in Oberflächengewässer. Schnittstellen ermöglichen das Einspielen von Umweltdaten sowie den Export in LV Software und die Simulation mit STORM®.

RAUSIKKO DESIGN ist kostenlos verfügbar. Neben den Video Tutorials unterstützt REHAU Sie bei der Bemessung der RAUSIKKO-Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung und begleitet sowohl die Planung als auch die Bauausführung. Dabei steht Ihnen das REHAU Planungscenter für alle Fragen rund ums Regenwassermanagement zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr über die Software RAUSIKKO Design: www.rehau.de/rausikko-design