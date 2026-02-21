Die SHK+E ESSEN rückt vom 17. bis 20. März 2026 die Innovationskraft junger Unternehmen in den Mittelpunkt: Im Bereich Startup@SHK+E ESSEN in Halle 1 der Messe Essen zeigen aufstrebende Firmen ihre neuesten Produkte, Services und Geschäftsideen für die Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Elektrobranche. Partner ist die VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie, die mit ihrer Expertise insbesondere bei Zukunftsthemen rund um Energieeffizienz und Gebäudetechnik Akzente setzt. Im Fokus der Startup-Area steht ein Thema, das die Branche zunehmend prägen wird: Künstliche Intelligenz.

Ob Entlastung bei Büroprozessen, automatisierte Rechnungsstellung oder intelligente EDV-Anwendungen - die präsentierten Lösungen zielen darauf ab, Handwerksbetriebe effizienter zu machen und wertvolle Zeit im Arbeitsalltag zurückzugewinnen. Gleichzeitig werden innovative Ansätze für die Haus- und Gebäudetechnik, KI-Integration in bestehende Systeme sowie smarte Energiemanagement-Tools vorgestellt.

Digitale Impulse für das Handwerk

Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und steigenden Anforderungen an Dokumentation und Administration bietet die Digitalisierung enormes Potenzial. Auf der benachbarten SHK+E Expert Stage erwartet die Besucher ein begleitendes Bühnenprogramm mit ausgewählten Fachvorträgen und Diskussionsrunden. Thematische Schwerpunkte sind unter anderem:

Entlastung des Handwerks durch KI und Digitalisierung

Innovative Wärmepumpen- und PVT-Lösungen

IT-Sicherheit und digitale Geschäftsmodelle im Handwerk

Effizienzsteigerung und Zeitmanagement im Heizungsbau

Verbrauchsoptimierung sowie intelligente TGA-Konzepte

Die Kombination aus Startup-Pitches und fachlichem Input schafft eine ideale Plattform für Inspiration, Austausch und konkrete Impulse für den eigenen Betrieb.

„Die Startup-Area zeigt, wie viel Innovationskraft in der Branche steckt. Besonders im Bereich Künstliche Intelligenz sehen wir enormes Potenzial, um das Handwerk spürbar zu entlasten und zukunftsfähig aufzustellen“, sagt Torben Brinkmann, Projektleiter der SHK+E ESSEN. „Gemeinsam mit der VdZ bringen wir junge, kreative Unternehmen mit Entscheidern und Praktikern zusammen - das schafft echte Mehrwerte für alle Beteiligten.“

Netzwerken in inspirierender Atmosphäre

Neben dem Messegeschehen lädt die VdZ-Lounge direkt an der Startup­Area zu informellen Gesprächen und zum Netzwerken ein. Als Ausklang des ersten Messetags bietet ein Innovationstreff zusätzlichen Raum für Austausch zwischen jungen Unternehmen, Handwerksbetrieben, Industrie und Verbänden.

Weitere Informationen: www.shke-essen.de