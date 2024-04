Täglich werden fünf dieser Startups in Halle 4 gleich neben dem IFH/Intherm FORUM vor Ort sein. Ihre Angebote reichen von intelligenten Betriebssystemen für Heizungsbauer bis hin zu innovativen Plattformen für das Datenmanagement in der Gebäudetechnik. Diese jungen Unternehmen bringen frischen Wind in die Branche und streben danach, die Zukunft der SHK-Branche mitzugestalten. Von 11:00 bis 11:30 Uhr erhalten die fünf Gründer täglich die Möglichkeit, ihre Unternehmen auf der Bühne des IFH/Intherm FORUM in kurzen und prägnanten Präsentationen vorzustellen.

STARTUP@IFHIntherm wird bereits zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit der VdZ – der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. organisiert. Die Kooperation unterstreicht das gemeinsame Engagement für Innovation und Fortschritt in der SHK-Branche.

Diese Startups stellen neue digitale Lösungen vor

autarc:

Das 2023 gegründete Startup autarc entwickelt ein Betriebssystem (OS) für Heizungsbauerinnen und Heizungsbauer, um den Umstieg auf das fossilfreie Heizen in Europa zu beschleunigen. Die SaaS-Lösung von autarc bietet eine benutzergeführte Software, um neuen wie etablierten Heizungbaubetrieben beim Umstieg auf die Wärmepumpe zu unterstützen. Als Partner des Handwerks bietet autarc neben Heizlast, hydraulischem Abgleich und Dimensionierung den Nutzern weitere Vereinfachungen durch künstliche Intelligenz, LiDAR- oder AR Simulation.

Weitere Infos: www.autarc.energy

Meister1:

Meister1 optimiert Betriebsabläufe der Angebotsphase. Die Software vereint zahlreiche Funktionen für SHK-Gewerke zu einem effizienten Angebots-Prozesswerkzeug mit Schnittstellen zur Branchen-, ERP-Software. Die Lösung erstellt fachgerecht mit der Kalkulation des Lizenznehmers in wenigen Minuten automatisch unverbindliche Angebote für den Interessenten. Das errechnete Leistungsverzeichnis kann mit intelligenten Vorlagen durch alle Mitarbeiter bearbeitet und die Angebote mit Katalogdaten und Dienstleistungspreisen fertiggestellt werden. Digitale Projektmappen öffnen neue Wege der effizienten Zusammenarbeit mit Großhändlern oder Herstellern zur Generierung von lukrativen, effizienten Aufträgen.

Weitere Infos: messe.meister1.de

Baeren:

Die Plattform baeren.io optimiert das Datenmanagement für Messdienstleister und Stadtwerke mit innovativen Lösungen für Cloud-Metering, -Monitoring und Energie-Management. Durch herstellerneutrale Konzepte profitieren zahlreiche Branchenakteure. Mit dem erlangten Know-how erweitert Baeren.io sein Angebot auf die Bereiche Smart-Building, Smart-City, Industrie 4.0 / Smart-Factory und Smart-Agriculture. Die IoT-Plattform ermöglicht individuelles Datenmonitoring mit höchster Sicherheit und Datenrechtskonformität durch in Deutschland gehostete Server. Mit verschiedenen Übertragungswegen und individueller Datenerfassung bietet baeren.io seinen Kunden Unabhängigkeit von Herstellern und Hardware sowie eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Diese ganzheitliche Lösung garantiert Investitionsschutz, Sicherheit und Liquidität für die Kunden.

Weitere Infos: www.baeren.io

Zenesis:

Zenesis stellt seine TGA-Planungssoftware auf der IFH/Intherm vor: KI-gestützt, effizient und nachhaltig. Mit der SaaS-Lösung lassen sich Planungsunterlagen der Haustechnik vollautomatisch in nur wenigen Klicks erstellen. So können bestehende Planungsprozesse drastisch optimiert und Planungszeiten verkürzt werden. Mit einem engagierten Team von Architekten und Ingenieuren setzt Zenesis auf modernste Technologien, um wegweisende Produkte für die Baubranche zu schaffen.

Weitere Infos: www.zenesis-planung.de

Crafthunt:

Crafthunt ist die Plattform für Baustellenjobs. Hier bewerben sich Unternehmen um Bauleiter, Elektriker und Baufacharbeiter. Aktuell sind mehr als 30.000 Crafthunter anonym auf Job-Suche. Jeder entscheidet selbst, wann er seine persönlichen Daten zeigt. Gut 700 Unternehmen aus der Bauindustrie nutzen die Plattform bereits. Auf ihren Unternehmensprofilen zeigen sie Informationen, die Bewerber wirklich interessieren, wie Fotos zu den Bauprojekten, Maschinenpark und das Alter der Mitarbeiter.

Weitere Infos: crafthunt.app/

Blinkin:

Die Probleme mit Haushaltsgeräten sind oft eine Quelle der Frustration für Verbraucher, insbesondere wenn Bedienungsanleitungen und Garantiebedingungen unklar sind. Die Blinkin Enterprise Plattform stellt eine innovative Lösung dar, die es Herstellern ermöglicht, ihren technischen Service in ein neues digitales Format zu überführen. Mit Blinkin können Verbraucher leicht verständliche Anleitungen, informative Videos und intelligente Chatfunktionen nutzen, um ihre Probleme zu lösen. Diese Self-Service-Erfahrung vereint menschliche Expertise mit visueller KI und bietet schnelle und effiziente Hilfe.

Weitere Infos: blinkin.io

Wissenswertes zum Messebesuch

Die IFH/Intherm hat von Dienstag, 23. bis Freitag, 26. April 2024 von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Vergünstigte Tickets sind online zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) erhältlich. Tickets für die IFH/Intherm NETZWERK-PARTY kosten 59 Euro: www.ifh-intherm.de/tickets. Auf der Messewebsite finden Besucher außerdem Wissenswertes über Aussteller, Hallenpläne, Vortragsprogramm und Anreise. Zu erreichen sind die Messehallen der IFH/Intherm über die Eingänge Ost und Halle 3A. Ein kostenfreier Busservice von der U-Bahn Haltestelle Messe (U1) zu den Eingängen ist eingerichtet. Einen Überblick über die teilnehmenden Aussteller bietet das Online-Verzeichnis auf der Messewebsite.