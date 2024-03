Auf der GET NORD 2024 wird es auch in diesem Jahr ein Areal für junge Unternehmen geben. Gemeinsam mit der Hamburg Messe und Congress GmbH holt die VdZ bis zu 20 Startups auf die Startup-Fläche. Dort präsentieren die jungen Gründer vom 21. bis 23. November 2024 ihre hochinnovativen Produkte und Dienstleistungen.

„Mit unserem Messeprogramm Startup@GET NORD bringen wir frischen Wind in die Branche und ermöglichen den Trendsettern, ihre Bekanntheit zu steigern und Investoren und Partner zu gewinnen“, sagt Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der VdZ – Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. „Das hohe Innovationspotenzial hatte bereits auf der zurückliegenden GET NORD viele etablierte Unternehmen überzeugt. Insbesondere die Startup-Pitches wurden von den Besuchern mit großem Interesse wahrgenommen. Hier kristallisiert sich in wenigen Minuten heraus, ob es Schnittmengen zum eigenen Unternehmen gibt und wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte“, so Jens J. Wischmann weiter.

Seit 2019 fördert die VdZ mit verschiedenen Netzwerkformaten den Austausch zwischen Startups und etablierten Unternehmen der Branche.

Anmeldung und Anmeldeschluss für Startups

Interessierte Startups aus der DACH-Region können sich bis zum 30. April 2024 bewerben. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das Unternehmen jünger als 10 Jahre ist und schnell wächst und/oder besondere Innovationen in den Bereichen Produkt, Service oder Technologie vorweisen kann. Darüber hinaus ist ein innovatives Geschäftsmodell und/oder ein signifikantes Mitarbeiter- und/oder Umsatzwachstum erforderlich.

Die Anmeldung erfolgt über das Online Service Center der Hamburg Messe.



Bei Fragen können sich Startups an Kilian Peters, Referent für Startups bei der VdZ, wenden: 030 / 27874408-23 | kilian.peters(at)vdzev.de.